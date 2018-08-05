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Ünlü isim ayakta duramadı! Çöp kamyonuna düştü...

Ünlü isim ayakta duramadı! Çöp kamyonuna düştü...

05 Ağustos 2018 Pazar 11:01
Ünlü isim ayakta duramadı! Çöp kamyonuna düştü...

Yağmur Ünal çöp kamyonuna düştü

Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın yapımcı kızı Yağmur Ünal geçen gece ablası Irmak Ünal ile birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı. Ayakta durmakta zorlanan Ünal, talihsiz anlar yaşadı.

Yağmur Ünal'ın sevgilisi Kasım Garipoğlu'nu ablası ile tanıştırmak için organize ettiği eğlence olaylı bitti. Çıkışta alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorluk çeken Yağmur Ünal, ayağı kayınca Beşiktaş Belediyesi'ne ait çöp toplama aracının içine düştü. Ünal’a çevrede bulunan insanlar ve ablası Yağmur Ünal, yardım etti.

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