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Ünlü çifte tepki yağıyor!

Ünlü çifte tepki yağıyor!

Ünlü çifte tepki yağıyor!

Ünlü çifte tepki yağıyor!

08 Mayıs 2018 Salı 09:14
Ünlü çifte tepki yağıyor!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit'le birlikte uyutulmuş bir çita ile verdikleri poz, takipçilerinin tepkisini çekti.

Gözde çift Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit'in geçen günlerde çıktığı Afrika tatili tüm hızıyla sürüyor. Cape Town'da denizin tadını çıkaran ikili, renkli tatillerinde adrenaline de doydu.

FAHRİYE'NİN PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Önceki gün hayvanat bahçesine giden ünlü çift, uyutulmuş bir çitayı sevip bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Fahriye Evcen, uyutulmuş çita ile çekildiği fotoğrafı yoruma kapadı. Bazı sosyal medya kullanıcıları kendi hesaplarından güzel oyuncunun paylaşımına tepki yağdırdı.

"ZAVALLI HAYVANI NE HALE GETİRMİŞLER"

'Siz resim çekileceksiniz diye zavallı hayvanı ne hale getirmişler' diyen sosyal medya kullanıcıları Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'i eleştirdi.

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