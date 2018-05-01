Ünlü çift ayrılığa dayanamadı… Öpmeye doyamadı!

ABD'li model Gigi Hadid ve şarkıcı Zayn Malik yeniden barıştı.

Bir dargın bir barışık ilişkileriyle gündeme gelen Gigi Hadid ve Zayn Malik, ayrılığa uzun süre dayanamadı. Geçtiğimiz mart ayında ayrıldıklarını sosyal medyada duyuran çift, dün New York’ta beraber görüntülendi.

Fotoğraflarının çekilmesine aldırmayan çift, samimi görüntüler verdi. Hadid’in utangaç halleri dikkat çekerken, Malik ise yeniden barıştığı sevgilisini öpmeye doyamadı.

Hadid 23 Nisan’da doğum gününü kutlamış, ikilinin o günden bu yana konuşmaya başladığı öne sürülmüştü.