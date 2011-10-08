Desperate Housewives ülkemizdeki versiyonu Umutsuz Ev kadınları Kanal D ekranlarında yayımlanıyor.
Dizide Bennu Yıldırımlar, Songül Öden,Ceyda Düvenci, Evrim Solmaz, Özge Özder Amerikalı oyuncular Marcia Cross, Teri Hatcher, Felicity Huffman, Eva Longoria ve Nicollette Sheridan’ın canlandırdığı
karakterleri birebire yakın şekilde canlandırıyorlar. Senaryonun çevrilmesi sırasında yapılan ufak adaptasyonlar dışında dizi tam olarak çevrilmiş denilebilir.
Reyting sonuçlarıyla oldukça ilgi gören dizinin , Amerika’da büyük başarı kazanan orijinali de oyuncuların kazançlarıyla sık sık gündeme geliyor.