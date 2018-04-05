Uçak kazasında ölen nişanlısını koluna kazıttı

İşadamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve arkadaşlarını Dubai'deki bekarlığa veda partisinden İstanbul'a getiren uçak 11 Mart akşamı İran'da düştü. Kazada 3'ü mürettebat 11 kişi yaşamını yitirdi. Bassam Houssami, kazada vefat eden nişanlısı Aslı İzmirli'yi yaptırdığı dövme ile ölümsüzleştirdi

İşadamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve arkadaşlarını Dubai'deki bekarlığa veda partisinden İstanbul'a getiren uçak 11 Mart akşamı İran'da düştü. Kazada 3'ü mürettebat 11 kişi yaşamını yitirdi. Bassam Houssami, kazada vefat eden nişanlısı Aslı İzmirli'yi yaptırdığı dövme ile ölümsüzleştirdi.

Lübnanlı işadamı Bassam Houssami nikah masasına oturmaya hazırladığı nişanlısı Aslı İzmirli'nin acı haberiyle yıkıldı. Zor günler geçiren Bassam Houssami, nişanlısını yaptırdığı dövme ile ölümsüzleştirdi.

Numan Ceylan, Bassam Houssami'nin fotoğrafını Instagram'da paylaştı ve altına şu notu düştü:

"Bugün size FEDAKAR, VEFAKAR, DERİN, ENGİN, ULVİ, YÜCE ve BÜYÜK bir AŞK hikayesi anlatacağım. SEVGİ; çok önemli özel, evrensel bir değerdir. İnsanı huzurlu, motive, memnun ve mutlu eder. Sevgi; her şeye duyulabilir. Canlı, cansız, dünyevi uhrevi, maddi, manevi, soyut veya somut bir sürü şeyi sevebilisiniz. İnsanı, hayvanı, toprağı, denizi, suyu, havayı, kadını, erkeği, aileyi, kediyi, köpeği, parayı, arabayı, lüksü, deliliği ve daha binlerce yazabileceğim elle tutulur veya tutulmaz sürüyle şeyi; SEVERSİNİZ, SEVEBİLİRSİNİZ. Arkadaş ve eş seçerken, önce 'sevebilir miyim' diye bakarsınız. Severseniz hayatınız güzelleşir. Evlilik; çok önemli toplumsal, sosyal ve tarihsel bir kurumdur. İnsanın tabiatına uygun olup olmadığının tartışılması bir yana, kimilerince önemsizken, insanların çoğu için önemlidir. O nedenle, eşiniz olacak insanın önce SEVGİLİ olması, aslında herkes için deneme, sınama, gözlemleme, özümseme, yargılama yani bir SINAV sürecidir. Sınav sonunda sevgiliniz, sözlünüz veya nişanlınız geçer not almışsa, evlenerek yeni bir başlangıça geçersiniz. Bu süreçte çoğunlukla olmasada AŞK, azda olsa vardır. AZDIR ÇÜNKÜ, HERKESE NASİP OLMAZ AŞK. ZORDUR, ZAHMETLİDİR, HESABI, KİTABI, TEDAVİSİ YOKTUR. Kimine göre deliliktir, kimine göre uğruna ölünecek bir TUTKU veya aklın durduğu bir DURAKTIR. Gözü kördür, mantığı, kuralı, sınavı yoktur AŞKIN... AŞK; pervassızca, cesurca, körü körüne, ANLATILAMADAN yaşanır. Nişanlanıp evlilik hazırlıkları yaparken, elim bir kazada kaybettiğiniz SEVGİLİNİZİN, NİŞANLINIZIN sevgisini YÜREĞİNİZE HAPSEDİP, BAŞINI OMUZUNUZDA, YÜZÜNÜ KOLUNUZA NAKŞETTİĞİNİZ, YAŞAM BOYU TAŞIYACAĞINIZ NAKIŞTIR AŞK.

MEZARA ELLERİNİZLE KOYDUĞUNUZ SEVGİLİNİZİN BEDENİNDEN RUHUNU İÇİNİZE ÇEKEREK, GELECEK KAYGISI TAŞIMADAN BİR BÜTÜN OLMA HALİDİR AŞK. AŞK TILSIMDIR, YÜCEDİR, ULVİDİR. SONUNU DÜŞÜNMEDEN YAŞANAN, hiç bir kalıba sığmayan bir DUYGUDUR.. AŞK, BASSAM’ın ASLI’yı İÇSELLEŞTİRME HALİDİR. O yüzden AŞIKLAR ve AŞK ÖLMEZ, SONSUZA DEK YAŞANIR.. TIPKI ASLI’yla, BASSAM gibi."