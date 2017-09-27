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27 Eylül 2017 Çarşamba 15:32

UÇAĞI DÜŞÜRÜYORDU!

Uçakta herkesi çıldırttı!

UÇAĞI DÜŞÜRÜYORDU!
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Aleyna Tilki şoke etti! Uçağı düşürüyordu...
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, seyahat ettiği uçakta telefonla konuşunca yolcular büyük panik yaşadı.

Yeni şarkısı 'O Sen Olsan Bari' ile konserden konsere koşturan 17 yaşındaki Aleyna Tilki, neredeyse her gün gazetelere, televizyonlara haber oluyor.


BUSINESS'TA OLAY
17 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, bu kez seyahat ettiği uçakta hem kendisinin, hem de diğer yolcuların can güvenliğini hiçe saydı. Business'ta yolculuk eden Tilki, uçak inişe geçtiği anda telefonunu açtı.

UYARILARI DİNLEMEDİ

Telefonla konuşmaya başlayan Tilki, kabin görevlilerinin ve yolcuların uyanlarına aldırış etmedi. "Ne olacak ki?" diyerek konuşmasına devam eden Tilki'ye uçağın ikinci pilotu müdahale etti. Kokpitten çıkıp gelen ikinci pilot, genç şarkıcıyı uyarıp telefonunu kapattırdı.


 
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