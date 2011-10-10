Türklerin Evliliğe Bakışı Değişti

Geleneksel bir toplum olan Türk toplumunda evlilik sayısı giderek azalırken, boşanma sayısı ise artıyor. Bu durum, Türklerin evliliğe bakışının değiştiğini ortaya koyuyor.

Aa muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, 2006 yılında, 636 bin 121 çift evlenirken bu sayı, 4 yılda yüzde 8,4 azalarak, 582 bin 715'e geriledi.

Türkiye'de ortalama evlenme yaşı da yükselirken, 4 yılda erkeklerde 26,1'den 26,5'e, kadınlarda 22,8'den 23,2'ye yükseldi. 2006 yılında ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 26,1, kadınlar için 22,8 olarak gerçekleşti. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaşı farkı 3,3 oldu. Bölgesel düzeyde ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde ise en yüksek ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 26,9 ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi ve 26,8 ile İstanbul, kadınlarda ise 23,6 ile İstanbul oldu. En düşük ortalama ilk evlenme yaşı ise hem erkekte (24,9), hem de kadında (21,5) Orta Anadolu Bölgesinde gerçekleşti.

Bölgeler arasında yaş farkının en yüksek olduğu bölge 4 yaş ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi oldu. 2010'a gelindiğinde ilk kez evlenen çiftler arasındaki ortalama yaş farkı değişmezken, bu rakam 3, 3 oldu. 2010 yılında ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 26, 5, kadınlar için 23, 2 oldu. Bölgesel düzeyde en yüksek ortalama ilk evlenme yaşı, erkeklerde 27, 4, kadınlarda 24, 3 ile İstanbul Bölgesi'nde görüldü. En düşük ortalama ilk evlenme yaşı ise erkeklerde 25, 3, kadınlarda 21, 8 ile Orta Anadolu Bölgesi. -Boşanmalar arttı- Boşanmalarda da artışın yaşandığı Türkiye'de, 2006'da 93 bin 489 olan boşanma sayısı yüzde 26,8 artışla, 2010 yılında 118 bin 568'e yükseldi. Boşanmaların en yüksek olduğu bölge değişmezken, en fazla boşanma Ege Bölgesi'nde yaşandı. -Evlilikte en tehlikeli yıl, ilk 5 yıl- İstatistiki veriler, evlilikte en tehlikeli yılın ilk 5 yıl olduğunu ortaya koyarken, 2006 yılında gerçekleşen boşanmaların yüzde 42,6'sı, 2010 yılında ise yüzde 40'ı, evliliğin ilk 5 yılı içinde gerçekleşti. Evliliklerdeki bir diğer riskli dönemi de 16 yıl ve üzeri evlilikler taşıyor.