TV8’deki Okan Bayülgen’in ’Disko Kralı’ programına konuk olan şarkıcı Sibel Meriç, Okan Bayülgen’in, "Evcil olmayan bir hayvan beslemek isteseniz hangisini beslerdiniz?" sorusuna, "Erkek" yanıtını verince olanlar oldu.. Sibel Meriç’e ilk tepki, konuklar arasında bulunan Bay J’den geldi. Sempatik sunucu, "Sizin kişisel tecrübeleriniz hepimizi bir kalıbın içine sokmamalı öyle değil mi?" şeklinde bir yorum yaptı..



Don’t muhattap



Seksi şarkıcı Sibel Meriç iddiasını, "Türk erkeklerinin yüzde 80’i hayvan.. Onları evcilleştirmek gerekiyor" diyerek devam ettirdi. Bay J’yle aralarında yaşanan soğuklukla ilgili konuşan Sibel Meriç, "Don’t Muhatap" deyince kahkaha tufanı koptu. Bay J’nin sesini çok beğenen ama görüntüsünü sevmeyen Sibel Meriç, "Ses var ama görüntü yok" deyince Bay J, "Allah birinden alıyor birine veriyor" diye konuştu...