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07 Mayıs 2017 Pazar 15:23

Tuba Çıldırdı! Cesur ve Güzel Final mi Yapacak?

Tuba Çıldırdı! Cesur ve Güzel Final mi Yapacak?
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Tuba Çıldırdı! Cesur ve Güzel Final mi Yapacak?
Tuba Büyüküstün’le Kıvanç Tatlıtuğ arasında sete geç kalma krizi yaşandı. Cesur ve Güzel erken final mi yapacak?

Tatlıtuğ’u dizi setinde 3 saat bekleyen güzel oyuncu, öfkeden deliye döndü. Ekibe resti çeken Büyüküstün, seti terk etti.

Onur Saylak'la boşanacağı konuşulan Tuba Büyüküstün, iş hayatında da sıkıntı yaşıyor. İddiaya göre güzel oyuncu, rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'a sonunda patladı! Tatlıtuğ'un dizi setine sürekli geç gelmesinden dolayı yaka silktiği iddia edilen Büyüküstün, geçtiğimiz gün de rol arkadaşını bekleyince öfkeden deliye döndü.



Daha önce defalarca ünlü oyuncuyu çekimler için bekleyen Büyüküstün, konuşulanlara göre setten ayrılıp "Gelince haber verirsiniz" dedi. Tatlıtuğ'un 12'deki çekimlere 3 saat geç gitmesi gerginliği daha da tırmandırdı. Set ekibinin de "Böyle giderse dizi erken final yapar" diye konuştuğu öğrenildi.


 
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