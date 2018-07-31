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Tuba Büyüküstün'den bu pozları eleştirenlere yanıt!

Tuba Büyüküstün sevgili Umut Evirgen ile tatildeki samimi pozlarını eleştirenlere yanıt verdi. Tuba Büyüküstün, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, 'Sevgili insanlar, yargılamayı çok mu seviyorsunuz? Bu size kendinizi oldugunuzdan daha iyi bir insan gibi mi hissettiriyor? ' dedi.

Tuba Büyüküstün'den bu pozları eleştirenlere yanıt!

Tuba Büyüküstün sevgili Umut Evirgen ile tatildeki samimi pozlarını eleştirenlere yanıt verdi. Tuba Büyüküstün, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, 'Sevgili insanlar, yargılamayı çok mu seviyorsunuz? Bu size kendinizi oldugunuzdan daha iyi bir insan gibi mi hissettiriyor? ' dedi.

31 Temmuz 2018 Salı 09:25
Tuba Büyüküstün'den bu pozları eleştirenlere yanıt!

Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen ile tatil yaptığı sırada verdiği samimi pozları magazin basınında geniş yer bulmuştu. 

Deniz kenarında güneşlenen iki sevgili objektiflere oldukça samimi poz vermesi sonrasında oyuncu Tuba Büyüküstün, ailesiyle ufak bir kriz yaşamıştı.

'OLDUĞUNUZDAN DAHA MI GÜNAHSIZ HİSSETMENİZİ SAĞLIYOR?'

Tuba Büyüküstün'ün bu pozlarına sosyal medyadan da çok sayıda eleştiri gelmişti. Ünlü oyuncu bu eleştirilere Instagram'dan yaptığı paylaşımla isyan etti. Büyüküstün, 'Sevgili insanlar, yargilamayi cok mu seviyorsunuz? Bu size kendinizi oldugunuzdan daha iyi bir insan gibi mi hissettiriyor? Daha basarili? Daha iyi bir es? Daha iyi bir cocuk? Daha iyi bir ebeveyn? Daha onemli ya da saygideger? Oldugunuzdan daha mi gunahsiz hissetmenizi sagliyor? Bu hayatta daha mi mutlu oluyorsunuz? O zaman lutfen devam edin. Ben size ayna olmayi kabul ediyorum' notunu paylaştı.

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