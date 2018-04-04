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Tatlıses'ten flaş karar! Her şeyi satıp...

Uğradığı silahlı saldırı sonrası sahnelerden uzak kalan ve iki yıldır İzmir'de yaşayan İbrahim Tatlıses, İstanbul'la bütün bağları koparıyor.

Tatlıses'ten flaş karar! Her şeyi satıp...

Uğradığı silahlı saldırı sonrası sahnelerden uzak kalan ve iki yıldır İzmir'de yaşayan İbrahim Tatlıses, İstanbul'la bütün bağları koparıyor.

04 Nisan 2018 Çarşamba 17:56
Tatlıses'ten flaş karar! Her şeyi satıp...
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İbrahim Tatlıses'ten yeni kararlar. Sanatçı, çok sevdiği İzmir'de yaşamak ve İstanbul'la bağlarını tamamen koparmak istiyor. Tatlıses, bu amaçla Seyrantepe'deki şirketinin merkezini satışa çıkardı. Ünlü türkücü, bina için 15 milyon dolar istiyor.

LOKANTASINI DA TAŞIYACAK

Tatlıses, buradan gelecek parayla İzmir'de otel açıp turizm işine geri dönmek istiyor. Sanatçı, aynı binada bulunan Tatlıses Kebap'ı da başka bir yere taşıma kararı aldı. Tatlıses'in bu hamleleri, "Hayatının karardığı İstanbul'la bütün bağlarını kopardı" şeklinde yorumlandı.

ALBÜM İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Sanatçı, diğer yandan yeni albümünü bitirmek üzere olduğunu ve yakında çıkaracağını açıkladı.

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