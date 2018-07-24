banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94982
ALTIN
187.640
DOLAR
4.7637
STERLİN
6.2491
EURO
5.5705
Tacizci askerler tutuklu yargılanacak
TACİZCİ ASKERLER TUTUKLU YARGILANACAK
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Koçin 4 gün daha tutuklu kalacak
BABASINI BIÇAKLADI
Ahmed tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
banner282

Tatlıses Klasiği’ne 166 bin liralık icra

İbrahim Tatlıses’in “Tatlıses Klasiği” adlı albümünü izinsiz çıkaran yapımcı Erol Köse, 98 bin TL tazminata mahkûm oldu. Ünlü türkücü Tatlıses, faiziyle birlikte 166 bin liralık icra başlattı.

Tatlıses Klasiği’ne 166 bin liralık icra

İbrahim Tatlıses’in “Tatlıses Klasiği” adlı albümünü izinsiz çıkaran yapımcı Erol Köse, 98 bin TL tazminata mahkûm oldu. Ünlü türkücü Tatlıses, faiziyle birlikte 166 bin liralık icra başlattı.

24 Temmuz 2018 Salı 10:45
Tatlıses Klasiği’ne 166 bin liralık icra

İbrahim Tatlıİbrahim Tatlıses, eski eserlerinden oluşan "Tatlıses Klasikleri" adlı albümü kendisinden izin almadan piyasaya sürdüğünü ileri sürdüğü prodüktör Erol Köse'yi dava etti.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvuran sanatçı, kendisinden izin alınmadan eski türkülerinin yeniymiş gibi yayımlandığını iddia etti. Tatlıses dilekçede, "Dava konusu albümün piyasadan toplatılmasını, albümün satışının ve dağıtımının durdurulmasını talep ediyoruz. Şimdilik 5 bin lira maddi tazminat ile 30 bin lira manevi tazminatın davalılardan tahsiline karar verilmesini istiyoruz" dedi. Mahkeme, "Tatlıses Klasiği" albümünde İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği 10 eserin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Erol Köse'nin 98 bin TL tazminat ödemesine karar verdi. Albümde ünlü şarkıcının fotoğrafının kullanılması nedeniyle de kişilik haklarının ihlal edildiğini ve haksız rekabet oluştuğunu belirten mahkeme ayrıca Tatlıses'e 10 bin TL maddi, 10 bin TL de manevi olmak üzere 20 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. Albümün ve CD'lere ilişkin her türlü reklam, promosyon, tanıtım, ilan, TV'de yayımlama, çoğaltma, dağıtım ve satışının yasaklanmasına hükmeden mahkeme kararın bir büyük gazetede de yayımlanmasına da karar verdi.

FAİZİ DE VAR


Karar sonrası İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvuran Tatlıses, alacağını yasal faiziyle birlikte 166 bin lira olduğunu belirterek, Köse hakkında icra takibi başlattı.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kim der 57 yaşında
Kim der 57 yaşında
Ünlü oyuncu yoğun bakıma alındı!
Ünlü oyuncu yoğun bakıma alındı!
"Müslüman mısın" sorusuna şaşırtan cevap
"Müslüman mısın" sorusuna şaşırtan cevap
Amine'den nişanlısı Mesut Özil'e destek: Her zaman yanındayım
Amine'den nişanlısı Mesut Özil'e destek: Her zaman yanındayım
Yıldız isimden itiraf: Estetik olmayan tek yerim var
Yıldız isimden itiraf: Estetik olmayan tek yerim var
400 bin TL'yi Ege'nin sularına gömdü
400 bin TL'yi Ege'nin sularına gömdü
Serdar Ortaç’ın kayınvalidesi adeta kızıyla yarışıyor!
Serdar Ortaç’ın kayınvalidesi adeta kızıyla yarışıyor!
Yine aldatıldı! Özel fotoğrafları elden ele dolaşıyor...
Yine aldatıldı! Özel fotoğrafları elden ele dolaşıyor...
Hülya Avşar'a şok! Arkasından yaklaşıp...
Hülya Avşar'a şok! Arkasından yaklaşıp...
Ünlü sanatçı Arif Susam korkuttu!
Ünlü sanatçı Arif Susam korkuttu!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim