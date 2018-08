Tarkan, Aşka Geldi! Eşine Yazdığı Mesaj Binlerce Beğeni Aldı

Megastar Tarkan, kızının annesi Pınar Tevetoğlu'nun doğum gününü, sosyal medya sayfasından paylaştığı duygusal bir notla kutladı.

Megastar Tarkan ile Pınar Tevetoğlu'nun, Liya adını verdikleri kızları Liya önceki ay Almanya’da dünyaya geldi. Sevilen sanatçı Tarkan eşine olan aşkını her fırsatta dile getiriyor. Kızları Liya’yı kucaklarına alan Tarkan-Pınar çiftinden aşk dolu poz geldi. Tarkan, kızı Liya’nın annesine, “İyi ki doğdun can Pınarım. Sağlıkla, mutlulukla, aşkla daha nice güzel yıllara hep birlikte yürüyelim inşallah… Seni seviyorum? Happy birthday my love…” notuyla duygusal paylaşım yaptı.