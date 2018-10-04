Tarkan Ahmet Alpmut: ‘’Yaptığım sanat, insanları birleştirmek içindir. Toplumsal barışa karşı, Dünya barışını savunuyorum. Çünkü sanat evrenseldir…’’

Tarkan Ahmet Alpmut kimdir? Bizlere biraz kendinden bahseder misin?

Sahne adıyla sadece “ALPMUT’’. Orjinal soyadımız Akgül'dür fakat, Dedemin zamanında soyadımız nasıl bu hale geldi bilmiyorum. Ama iyi ki de değişmiş. Google'a “ALPMUT” yazdığınızda Dünyada tekim. Benden başka yok. Bu sebeple soyadımı marka yapmak istedim ve bu doğrultuda başarıyla ilerliyorum.



Çocukluğumdan 21 yaşına kadar Yedikonuk köyünden hiç çıkmadım. Yaşadığımız bölge ilgisizlikten dolayı fakir bir bölge olduğu için yaşamak için çalışmak zorundaydık. Sabahtan öğlene kadar okula giderken, öğleden akşama kadar da inşaatta çalışıyordum..

Şu an resmi olarak Karpaz bölgesi; Kültür ve Turizm Derneğinin kurucusu ve Başkanıyım. Terkedilmiş olan Karpazımız’ın kültürel ve turizm alanında, reklamlarını ve tanıtımlarını üstlenerek, bölgemin keşfedilmemiş yeteneklerini tanıtmaya çalışıyorum. Kurduğum Sosyal medya ağ ve sistemi ile bölgemize saldıran, insanlara karşı haklılığımızı göstermeye çalışıyoruz.

Müzik işine nasıl başladın?

Küçükken çok iyi bir müzik dinleyicisiydim. Müzik yapmaya karar verdiğimde herkes gibi ilk olarak amatördüm. Kendini bilmez kesimler tarafından bilindik şekilde dalga geçildim. Bu beni bu işi bırakmaya kadar götürdü. Düştüğüm yerden kalkarak, hayallerimin peşinden koşarak, onları yakaladım.

Hayatında, Yayın Yönetmenliği ve Rap olmasaydı neler yapmak isterdin? Ya da hangi konumda olmak isterdin?

Diplomasına sahip olduğum Radyoloji Teknisyenliği yapmayı planlardım. Bunun dışında, Milleti temsil edebilecek her hangi bir vasfın sahibi olmak. Bunun içinde maalesef maddiyat engeli var.

KKTC’de Rap dinleyen kitle hakkında bizleri bilgilendirir misin?

Rap müzik ile diğer tarz müzikleri dinleyen kitle arasında çok büyük bir fark yoktur. Sadece yaş farkı vardır. Kitlemizin çoğu genç kitleden oluşmaktadır. Sebebi ise; ağacın yaş iken eğilmesinden dolayıdır.

Yaşını almış insanlar Rap müziğinden önce ki, tarzları benimsediler ve dinleyici olarak o yolda devam ettiler. Yani yaşken o tarzlarda eğildiler. Bu yüzden son zamanlarda gelişen Rap kültürünün kitlesi henüz fidandır. Eski dinleyiciler az da olsa istisnadır.

Para senin için neyi ifade eder?

Para benim için gücü ifade eder. Para güzel bir şeydir. Kullanacak olan kişidir iyi veya kötü olan.

‘’Sanat her eve giren bir mucizedir.’’

‘’Normal bir sanatçı ile yapılan röportaj da sadece kendini tanıtma arzusu, gayet, normal ve doğaldır. Fakat ben; hem gazeteci, hem de sanatçı olduğum için kendimi tanıtırken, aynı zamanda toplumun sıkıntılarına da değinmek zorundayım. Çünkü ben bu toplumda yaşıyorum. Bana sunulan bu röportaj fırsatında bir taşla, iki kuş vurarak hem kendimi hem de beni, ben yapan toplumun mutluluğu ve çektiği sıkıntılarını duyurmak istedim.’’



Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru köşesi için ve Armağan Dinletener ile yaptığın röportaj için neler söylemek istersin?



Bu tip konsept’in, diğer konsept’ler den benim için farkı, yemek yerken kompozisyon yazmak gibiydi. Önce çorbayı içersin ve mideyi hazım için alıştırıp, hazırlarsın bu, ‘’Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru’’ köşesi içindi. Ana röportaja geçmeden önce zihnimi açan ilk deneyimdi. Gelişme olarak, yemek arasında ki sohbetler gibi dostluğumuzu da daha çok pekiştirdik. Sonuç kısmı olarak ise, benim düşüncelerim toplumsal olduğu için, sonunda duyurma fırsatımı yarattığı için de mutluyum. Yemek sonrası tatlı yiyip, tatlı sohbetimize destek verdiği için, Mamülcüoğlu Pastanesi’ne de teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Herkese tatlı sohbetler dilerim.