Tarihi rekor! Filmi sadece 1 kişi izledi!

Bu filmle oyunculuğa adım atan Selami Şahin'in kızı Merve İrem Şahin'in yanı sıra sosyal medya fenomenleri Köksal Baba ve Doğa Konakoğlu'nun da oynadığı '3 Vakte Kadar, bu gişe rakamıyla kırılması güç bir rekora imza attı.
Hasan Gümet ve Ayberk Yeşilbursa'nın yer aldığı, Ferman Toprak'ın da konuk oyuncu olduğu filmden 1 kişiye kesilen bilet sayesinde elde edilen hasılat da 15 lira!
'HİÇ Mİ SEVENİNİZ YOK?'
ZARAR DİZBOYU
Vizyona girdiği ilk 3 günde 1 kişinin izlediği ve 15 lira hasılat elde edilen film, ne yapımcısına ne oyunculara ne de gösterime girdiği sinema salonlarına kazandırdı..