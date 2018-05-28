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Tarihi rekor! Filmi sadece 1 kişi izledi!

Özlem Kayhan ve Volkan Gültekin'in yönettiği komedi filmi '3 Vakte Kadar', 18 Mayıs'ta gösterime girdi. Film, gösterime girdiği ilk üç günde ise trajikomik bir rekora imza atıp sadece 1 kişi tarafından izlendi.

Tarihi rekor! Filmi sadece 1 kişi izledi!

Özlem Kayhan ve Volkan Gültekin'in yönettiği komedi filmi '3 Vakte Kadar', 18 Mayıs'ta gösterime girdi. Film, gösterime girdiği ilk üç günde ise trajikomik bir rekora imza atıp sadece 1 kişi tarafından izlendi.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 23:23
Tarihi rekor! Filmi sadece 1 kişi izledi!

Bu filmle oyunculuğa adım atan Selami Şahin'in kızı Merve İrem Şahin'in yanı sıra sosyal medya fenomenleri Köksal Baba ve Doğa Konakoğlu'nun da oynadığı '3 Vakte Kadar, bu gişe rakamıyla kırılması güç bir rekora imza attı. 

Hasan Gümet ve Ayberk Yeşilbursa'nın yer aldığı, Ferman Toprak'ın da konuk oyuncu olduğu filmden 1 kişiye kesilen bilet sayesinde elde edilen hasılat da 15 lira!

'HİÇ Mİ SEVENİNİZ YOK?' 

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Box Office verilerine göre; 41 salonda gösterime giren filmi 3 günde 1 kişinin izlemesi ise sosyal medyaya damga vurdu. Pek çok kişi, filmin 1 kişilik gişesi için "Biz film çeksek daha çok izlenirdi" , "Filme oyuncuların eşi dostu bile gitse olurdu. Hiç mi seveniniz yok?" diye esprili yorumlar yaptı. '3 Vakte Kadar', 1 kişilik gişesiyle de Türk Sinema tarihinde yeni bir rekor kırmış oldu..

ZARAR DİZBOYU

Vizyona girdiği ilk 3 günde 1 kişinin izlediği ve 15 lira hasılat elde edilen film, ne yapımcısına ne oyunculara ne de gösterime girdiği sinema salonlarına kazandırdı.. 


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