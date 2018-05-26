Survivor tarihinin en büyük ödülü hangi takımın oldu?

Survivor'da ödüller için kıyasıya rekabet devam ediyor. Survivor tarihinin en anlamlı ve en büyük ödülü için Exathlon'un kırmızı parkurunda müthiş bir mücadele vardı. Ünlüler ve Gönüllüler arasında oynanan Türkiye ödülünün sahibi kim oldu sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Survivor'da bu hafta oldukça heyecan seviyesi yüksek kritik bir ödül oyunu heyecanı yer aldı. İşte Survivor'da ödül gecesi...

Ünlüler ve gönüllüler takımı bu hafta Türkiye’ye seyahat ödülünü kazanmak için mücadele verdiler. Oyun alanında oldukça zorlu bir parkur yer aldı. Survivor 2018’in son bölümünde kazanan takımın 2 günlüğüne Türkiye’ye gideceği büyük ödül oyununun ilk turu önceki gün oynanmıştı ve ilk turu gönüllüler takımı kazanmıştı.

SURVIVOR İSTANBUL ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor’un Perşembe yayınlanan bölümünde, Türkiye ödüllü oyunun ilki Exathlon’un mavi parkurunda yapıldı. Gönüllüler takımı bu oyunu 10-7 kazarak seride 1-0 öne geçmeyi başardı. Cuma akşamı ekrana gelen oyun ise kırmızı parkurda yapıldı.

Ünlüler takımı bu oyunu kazanarak durumu 1-1’e getirmek ve seriyi 3. oyuna uzatmayı planlıyordu. İki takım dengeli başladı. 5-5’lik eşitliğe gelen oyunda sonraki oyunlarda Gönüllüler farkı açmaya başladı. Oyunu 10-7’lik skorla alan Gönüllüler takımı İstanbul’a gitmeye hak kazandı.

TAVUK VE MOR ODA OYUNUNDA REKOR FARK!

Survivor’da dün akşam ilginç bir ödül oyunu daha yaşandı. Son dönemin formda takımı Gönüllüler oyunda hiç bir varlık gösteremedi. Ünlüler takımı oyunu, Survivor 2018’de daha önce görülmemiş bir skorla 10-0 kazanmayı başardı.