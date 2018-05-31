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Survivor Hilmi Cem’den sürpriz aşk açıklaması

Survivor'da geçen bölümde Acun Ilıcalı, Hilmi Cem İntepe'ye "Yunan takımından senden hoşlanan biri var" demişti. Yunanistan Survivor'da mücadele eden Rodanthi Kaparou'nun kendisinden hoşlandığının ortaya çıkması sonrası Hilmi Cem İntepe'den flaş açıklama geldi.

Survivor Hilmi Cem’den sürpriz aşk açıklaması

Survivor'da geçen bölümde Acun Ilıcalı, Hilmi Cem İntepe'ye "Yunan takımından senden hoşlanan biri var" demişti. Yunanistan Survivor'da mücadele eden Rodanthi Kaparou'nun kendisinden hoşlandığının ortaya çıkması sonrası Hilmi Cem İntepe'den flaş açıklama geldi.

31 Mayıs 2018 Perşembe 11:09
Survivor Hilmi Cem’den sürpriz aşk açıklaması

Acun Ilıcalı, geçen gün ada konseyinde  “Türkiye-Yunanistan oyununda bir yarışmacı senden çok etkilenmiş. Kendisi bana ‘Acaba ne zaman tekrar Türkiye ile oyun oynayacağız’ diye sordu. Soruda olayı çözdüm. Ne kadar boş bakıyorsam artık o anlattı” şeklinde özetleyen Acun Ilıcalı’nın açıklaması herkesi kahkahaya boğdu.

Başarılı yapımcının sözleri karşısında utandığı görülen Survivor 2013 şampiyonu, sadece “Kim acaba pek hatırlamıyorum” diyebildi. Kazandıkları Türkiye ödülü sonrası İstanbul’a gelerek ‘Survivor Panaroma’ programına katılan Hilmi Cem İntepe, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Sevgilisinin olmadığını belirten başarılı yarışmacı, esprili bir dille, “Ben Survivor’a konsantre olmuş durumdayım” dedi.

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rodanti-instagram

RODANTHİ KAPAROU KİMDİR?

Yarışmaya Kandiye Girit’ten katılan Rodanthi Kaparou, Markopoulo’da yaşıyor. Atina Üniversitesi’nde Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nde eğitim gören Rodanthi, ritmik jimnastik eğitmenliği ve modellik yapıyor. Şu anda Survivor adasında mücadele eden Rodanthi Kaparou ayrıca dans etmeyi seviyor.

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