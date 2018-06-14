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Survivor'da kim elendi? Şok veda

Survivor 2018'in 13 Haziran Çarşamba ekrana gelen 97. bölümünde bu hafta elenen 2. isim de belli oldu. Survivor'da Kıbrıs finaline haftalar kala hızlandırılmış çekimler nedeniyle elemeler haftada iki defaya çıktı. Adaların birleştiği ve bireysel oyunların başladığı Survivor'da yeni sistemde ilk eleme adayları Sema, Hakan Hatipoğlu ve Merve Aydın oldu.

Survivor'da kim elendi? Şok veda

Survivor 2018'in 13 Haziran Çarşamba ekrana gelen 97. bölümünde bu hafta elenen 2. isim de belli oldu. Survivor'da Kıbrıs finaline haftalar kala hızlandırılmış çekimler nedeniyle elemeler haftada iki defaya çıktı. Adaların birleştiği ve bireysel oyunların başladığı Survivor'da yeni sistemde ilk eleme adayları Sema, Hakan Hatipoğlu ve Merve Aydın oldu.

14 Haziran 2018 Perşembe 09:03
Survivor'da kim elendi? Şok veda

Temmuz ayının ilk haftasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilecek final öncesinde Survivor'da iki takım artık aynı adada kalmaya başladı. Oyunlar ise bireysele döndü. Bireysel oyunlar ve adaların birleşmesinden sonra ise hızlandırılmış çekimler başladı ve haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Survivor'da Pazartesi akşamı Ümit Karan'ın elenmesinden sonra Salı akşamı da yeni bir dokunulmazlık oyunu yapıldı. Yarışmacıların bireysel mücadele ettiği oyun sonrasında 3 yarışmacı elemeye kaldı.

ELENEN İSİM BELLİ OLDU

Takımların birlikte oy kullandığı ilk konseyde, Ünlüler takımı eleme adayı olarak Hakan'ın ismini yazarken, Gönüllüler ise ortak kararla MerveAydın'ı yazdı. Oylamada daha kalabalık olan Gönüllüler takımının yazdığı Merve Aydın ilk eleme adayı oldu.

Erkeklerde bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Adem ise, karşı takımdan Hakan Hatipoğlu'nu ikinci eleme adayı olarak gösterdi. Gönüllüler takımından Nagihan da kadınlarda bireysel dokunulmazlık sembolünü kazandığı için son adayı belirledi. Nagihan üçüncü aday olarak Ünlüler'den Sema'yı son eleme adayı olarak çıkardı. Survivor'dan bu hafta elenen isim, Dominik'teki son toplu sms oylamasının sonuçlarına göre belli oldu. Bu hafta eleme potasına giren Merve, Hakan ve Sema arasından en az oyu alan isim olan Merve Aydın elenerek Survivor'a veda etti. Survivor'da üçüncü defa yarışan Merve Aydın, Kıbrıs finalini göremeden adadan ayrıldı.

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SURVIVOR'DAN ELENEN MERVE NELER SÖYLEDİ?

Survivor'da bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle zor günler yaşadığını ifade eden Merve Aydın, 'Üçüncüsü buraya kadarmış. Bu sene çok şanssızlıklar yaşadım. Sakatlıktan bir türlü kurtulamadım. Bu beni psikolojik olarak çok etkiledi' dedi.

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