Survivor'da elenen isim belli oldu!

Survivor'da yine heyecan dolu bir eleme gecesi yaşandı. Survivor'ın son bölümünü kaçıranlar Survivor'da kim elendi sorusuna cevap arıyor. Survivor'da iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Ünlüler takımından eleme potasına Sahra, Adem ve Mustafa Kemal girmişti. İşte SMS oylaması sonucu Surivor'dan elenen yarışmacı...

Ünlüler takımı düşüşte, Gönüllüler takımı müthiş bir yükselişte. Survivor’da iki dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında Sahra mı, Mustafa Kemal mi yoksa Adem mi elendi belli oldu. Oylamada ismi en çok yazılan isim olan Sahra, elenme adayı olarak çıkan ilk isim olmuştu. Ardından bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Elif, ikinci elenme adayı olarak Adem'i göstermişti. Dokunulmazlık oyunu sonrası yapılan konseyde 3 eleme adayı Sahra, Adem ve Mustafa Kemal olmuştu. Yapılan halk oylaması sonucu bu hafta adaya veda eden isim ise ünlüler takımından Sahra oldu.

ADA KONSEYİ'NDE NELER KONUŞULDU?

Acun: İlk oylamada Sahra çıktı. Elif, Adem'i söyledi. Üçüncü aday da Mustafa Kemal oldu. Oylama sonuçlandı bir kişi veda edecek. Survivor'da başka bir bölüm başlıyor artık. Ümit bu takım nereye gidiyor?

Ümit: Bizde nazar var diye düşünüyorum. Sakatlıklar, hastalıklar baş gösterdi. Lanetli bir hafta. Bir kişi gidince tamamen baştan başlayacağız. Takım olarak çok konuştuk.

Acun: Birleşme haftası ile ilgili bilgi vereceğim. Yarın akşam özel bir olay olacak. Bu sene sürprizler senesi. Ödüllere de yansıyacak bu sürprizler. Yarın akşam bir konsey olacak. Yarın akşam TV8'de Survivor var. Survivor'da önce sembol finallerini seyredeceğiz. Birinci yarışmacıların aileleri gelecek. Yarın akşam konseyde toplu oylama yapılacak. Bundan sonra bir kez daha toplu oylama yapılacak. Başka da oylama yapılmayacak.