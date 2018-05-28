Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105137
ALTIN
192.270
DOLAR
4.6080
STERLİN
6.1531
EURO
5.3856
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
İntihar eden kişi kurtarılamadı
İNTİHAR EDEN KİŞİ KURTARILAMADI
Kendi kendini yaralayan ve apartmandan atlayan genç hayatını kaybetti
26 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
Acil kan aranıyor
ACİL KAN ARANIYOR
banner282
Flaş Haber
Acil kan aranıyor
Kapat

Survivor'da aşk bombası!

Survivor'da aşk bombası! O isim Hilmi Cem'e hayranlık duyuyor

Survivor'da aşk bombası!

Survivor'da aşk bombası! O isim Hilmi Cem'e hayranlık duyuyor

28 Mayıs 2018 Pazartesi 09:13
Survivor'da aşk bombası!

Survivor'da dün akşam Acun Ilıcalı'nın Hilmi Cem ile ilgili açıklamaları ada konseyine damga vurdu.

Acun Ilıcalı'nın Hilmi Cem'e 'Yunan takımından senden hoşlanan birisi var' açıklamasını yaptı. Kavgaların ve dokunulmazlık geriliminin arasında 'Survivor'da aşk' açıklaması yarışmaya bomba gibi düştü. Yunanistan Survivor'da mücadele eden Rodanthi Kaparou'nun Hilmi Cem'den hoşlandığını ortaya çıkaran Acun Ilıcalı, " İstersen sen bir kıyafet giy, o da giysin birbiriniz tanımış olursunuz. Eğer takımlar arası oyun olursa karıştırma. İsmi Rodanthi. Tabi o oyuna kadar elenmiş olmazsa" dedi. 

Survivor'ın dün akşam yayınlanan ve tartışmaların eksik olmadığı son bölümde herkesi gülümseten bir olay yaşandı. Acun Ilıcalı ada konseyinde Hilmi Cem'e sürpriz bir açıklama yaptı. Acun Medya'nın Yunanistan'da reyting rekorları kıran prodüksiyonu 'Survivor Yunanistan'da mücadele eden Rodanthi Kaparo'nun Hilmi Cem'den hoşlandığı ortaya çıktı.

'Yunan takımından senden hoşlanan birisi var' sözüyle başlayan Ilıcalı'nın açıklamaları herkesi kahkahaya boğdu. Acun Ilıcalı, Survivor'daki aşk olayını anlatarak, "Türkiye Yunanistan Survivor oyununda, Yunan bir yarışmacı senden çok etkilenmiş.Kendisi bana 'Acaba ne zaman Türkiye'yle tekrar oyun oynayacağız' diye sordu. Soruda olayı çözdüm. Ne kadar boş bakıyorsam artık o anlattı. Sen dikkat etmiş olamazsın belki sen de görmüşsündür. Yakında yeniden Yunanistan ile oyun oynacağız. Bu konuyu biz sonra konuşacağız seninle. O oyunda sen de görmüş olursun. İstersen sen bir kıyafet giy, o da giysin birbiriniz tanımış olursunuz. Eğer takımlar arası oyun olursa karıştırma. İsmi Rodanthi. Tabi o oyuna kadar elenmiş olmazsa' şeklinde konuştu.

banner277

Acun Ilıcalı'nın bu sözleri karşısında ise Hilmi Cem kahkahalara boğuldu. Utandığı görülen başarılı yarışmacı sadece 'Kim acaba pek hatırlamıyorum' diyebildi.

SURVİVOR YUNANİSTAN RODANTHİ KAPARO KİM?

Rodanthi Kandiye Girit'ten geldi ve Markopoulo'da yaşıyor. Beden Eğitimi ve SporBölümü'nde eğitim gördü ve ritimle 15 gçeirdiyse de eğitirken eğitir. 1 yıllık pistte yer aldı. Dansı seviyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis Akademisi oyuncularının son halleri
Polis Akademisi oyuncularının son halleri
Survivor tarihinin en büyük ödülü hangi takımın oldu?
Survivor tarihinin en büyük ödülü hangi takımın oldu?
Yeşilçam oyuncusu yangında hayatını kaybetti
Yeşilçam oyuncusu yangında hayatını kaybetti
Ahu Tuğba’dan şaşırtan itiraf!
Ahu Tuğba’dan şaşırtan itiraf!
36 yaşındaki üvey annesi vefat etti
36 yaşındaki üvey annesi vefat etti
Müjde Ar’dan 36 yıl sonra gelen hesaplaşma!
Müjde Ar’dan 36 yıl sonra gelen hesaplaşma!
'Param bitti' deyip aldatılma...
'Param bitti' deyip aldatılma...
Törene damga vuran dekolte! Elbisenin altı şaşı etti
Törene damga vuran dekolte! Elbisenin altı şaşı etti
Ünlü çifte tepki yağıyor!
Ünlü çifte tepki yağıyor!
Birleşme partisi öncesi eleme adayları belli oldu
Birleşme partisi öncesi eleme adayları belli oldu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim