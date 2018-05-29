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Survivor'a kim veda etti?

Survivor'da bu akşam adaya veda eden isim belli oldu. Eleme adayları kimlerdi? Survivor'da kim elendi?

Survivor'a kim veda etti?

Survivor'da bu akşam adaya veda eden isim belli oldu. Eleme adayları kimlerdi? Survivor'da kim elendi?

29 Mayıs 2018 Salı 08:21
Survivor'a kim veda etti?

Survivor'da bu akşam adaya veda eden isim belli oldu. Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler aralarından iki isim çıkarmak zorunda kaldı.

ÜNLÜLERDEN ELEME ADAYI KİMLERDİ?

Ünlüler aralarında yaptığı oylama sonucu Mustafa'yı eleme adayı gösterdiler.

Bireysel dokunulmazlık sembolü sahibi Adem Kılıççı, haftanın dördüncü eleme adayını belirledi. Adem oyunda kavga ettiği Turabi'yi eleme potasına soktu.

GÖNÜLLÜLERDEN DE 2 İSİM VAR

Dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımından Yağmur eleme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Damla ise Hakan'ın adını verdi. 

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SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da rakiplerinden daha az oy alarak adaya veda eden isim Gönüllüler takımından Yağmur Banda oldu.

YAĞMUR BANDA KİMDİR?

1998 yılında dünyaya gelen Yağmur Banda aslen İzmirlidir. Lise mezunu olan Banda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tekwando takımında yer alan bir sporcudur. Spor kariyeri boyunca, Türkiye Şampiyonluğu'nun yanı sıra birçok defa 2.'lik ve 3.'lük derecelerinin sahibi olan Yağmur Banda, Taekwondo'nun dışında birçok spor dalıyla da yakından ilgilenmektedir. Son olarak, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında yer alan Yağmur Banda, Gönülüller takımında mücadele ediyor.

BU SÖZLERLE VEDA ETTİ

Çok farklı bir duygu. Buraya geldiğim ilk günü hatırlıyorum. Üzücü tabii ama burada çok güzel arkadaşlıklar edindim. Özellikle Hakan benim hem abim, hem sırdaşım oldu. Daha farklı şeyler hedeflemiştim. Benim için her bitiş bir başlangıçtır. Kalan arkadaşlarıma başarılar diliyorum.

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