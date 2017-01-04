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04 Ocak 2017 Çarşamba 16:15

Survivor 2017 Ne Zaman Başlayacak?

Survivor 2017 Ne Zaman Başlayacak?
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Survivor 2017 Ne Zaman Başlayacak? 
Her sezona damga vuran Survivor 2017 bomba bir kadro ile ekranlara dönüyor. Peki, Survivor 2017 ne zaman başlayacak?

Yayınlanmaya başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni ile izlenen ve reytingleri altüst eden Survivor, yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor. Kadrosunda İlhan Mansız ve Serhat Akın gibi çok ünlü isimleri barındıran Survivor 2017’nin kadrosunda yine birçok ünlü isim yer alacak. Peki, Survivor 2017 ne zaman başlayacak?

SURVIVOR 2017 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

On yılı aşkın süredir ekranlarda olan Survivor’un yeni sezonu müdavimleri tarafından heyecanla bekleniyor. Büyük bir beklentiyle TV8’de yayına başlayacak olan Survivor 2017 21 Ocak Cumartesi günü ilk bölümü ile ekranlara “Merhaba” diyecek.


 
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