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Star TV'nin yeni patronu kim oluyor?

Star TV'nin 391.5 milyon TL'lik ödenmiş sermayesinin yüzde 99.99'unun satışı için Doğuş Yayın Grubu

Star TV'nin yeni patronu kim oluyor?

Star TV'nin 391.5 milyon TL'lik ödenmiş sermayesinin yüzde 99.99'unun satışı için Doğuş Yayın Grubu

03 Ekim 2011 Pazartesi 16:06
Star TV'nin yeni patronu kim oluyor?
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Star TV'nin yeni patronu kim oluyor?
Doğan Yayın Holding'in yaptığı açıklamada Star TV'nin 391.5 milyon TL'lik ödenmiş sermayesinin yüzde 99.99'unun satışı için Doğuş Yayın Grubu ile görüşmelere başlanıldığı belirtildi

Doğan Yayın Holding, dolaylı bağlı ortaklıkları Işıl Televizyon Yayıncılık A.Ş'nin (Star TV) hisse senetlerinin tamamının satışı ve devri konusunda Doğuş Yayın Grubu ile görüşmelere başlanıldığını duyurdu.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda Doğan Yayın Holding'in yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi: "Dolaylı bağlı ortaklığımız Işıl Televizyon Yayıncılık A.Ş. (Star TV)'nin 391.5 milyon TL olan ödenmiş sermayesinin yüzde 99,99'unu temsil eden beheri 1,-TL nominal değerli hisse senetlerinin tamamının satışı ve devri konusunda Doğuş Yayın Grubu ile görüşmelere başlanılmaktadır. Söz konusu görüşmeler bahsi geçen hisse senetlerinin satışı ve devri ile sonuçlanabileceği gibi; görüşmelerin sonucunda hisse senetlerinin satışı ve devri gerçekleşmeyebilir. Bu vesile ile Şirketimiz kaynaklı olmayan haberlere itibar edilmemesi gerektiği hususunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Konu ile ilgili yeni bir durum ortaya çıktığı takdirde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kamuya açıklama yapılacaktır.

Söz konusu görüşmeler bahsi geçen hisse senetlerinin satışı ve devri ile sonuçlanabileceği gibi; görüşmelerin sonucunda hisse senetlerinin satışı ve devri gerçekleşmeyebilir. Bu vesile ile Şirketimiz kaynaklı olmayan haberlere itibar edilmemesi gerektiği hususunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Konu ile ilgili yeni bir durum ortaya çıktığı takdirde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kamuya açıklama yapılacaktır."

 
Son Güncelleme: 03.10.2011 16:06
Anahtar Kelimeler:
Star TvDoğan Grubu
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