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Spor hocasıyla Barcelona’da evlendi

Oyuncu Pelin Karahan, bir yıl önce spor salonunda tanıştığı pilates ve fitness eğitmeni Erdinç Bekiroğlu....

Spor hocasıyla Barcelona’da evlendi

Oyuncu Pelin Karahan, bir yıl önce spor salonunda tanıştığı pilates ve fitness eğitmeni Erdinç Bekiroğlu....

24 Ekim 2011 Pazartesi 08:12
Spor hocasıyla Barcelona’da evlendi
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Oyuncu Pelin Karahan, bir yıl önce spor salonunda tanıştığı pilates ve fitness eğitmeni Erdinç Bekiroğlu ile geçtiğimiz günlerde Barcelona’da evlendi.

EKRANLARIN en uzun soluklu dizilerinden “Kavak Yelleri”nin Aslı’sı olarak tanınan Pelin Karahan, geçtiğimiz günlerde yıldırım nikâhıyla evlendi. Pilates ve fitness eğitmeni Erdinç Bekiroğlu ile Barcelona’da evlenen Karahan, aile kurmanın çocukluk hayali olduğunu, yaklaşık bir yıl önce tanıştığı Erdinç Bekiroğlu ile aralarında güçlü bir aşk doğduğunu, bunun da kendilerini nikah masasına sürüklediğini anlattı ve ekledi: “Artık diğer çocukluk hayalim olan yemek ve pastacılık konusunda bir şeyler yapmanın peşine düşeceğim.”

Ünlü oyuncu, eşiyle ilgili ise şunları söyledi: “Erdinç’i tanıdıkça da ne kadar farklı biri olduğunu gördüm ve ona aşkım büyüdü. Etrafımdaki herkesten farklıydı. Düşünce tarzı, hayata bakışı, hayattan beklentileri, değerleri ve prensipleri beni çok etkiledi. Aile kurmak için en doğru insanı buldum.” Bekiroğlu da sürpriz nikahla ilgili “İşim gereği birçok ünlü isimle çalıştım ve itiraf edeyim bu konuda bir önyargım vardı.

İş hayatımda çok prensipliyimdir. İşin içine duygular girince profesyonellikten uzaklaşır insan ve bu kimseye fayda sağlamaz. Ama tanıdıkça birbirimiz için doğru insan olduğumuzu hissettik. Bu bizi hızla nikah masasına götürdü. Çok mutluyum” dedi. Baş başa nikâh Evlenmek için Barcelona’yı seçen Pelin Karahan-Erdinç Bekiroğlu çifti, nikâta başbaşaydı.

Bunun kendi tercihleri olduğunu ifade eden Karahan, “Barcelona bizim için çok özel bir yer ve evliliğimiz burada başlasın istedik. Bu şekilde evlendiğimizi öğrenenler önce biraz şaşırdı ama sonra yaşadıklarımızı anlatınca hemen hepsi bize ‘hayalimizi gerçekleştirdiniz’ dedi. Evli arkadaşlarımızdan hep duyduğumuz bir cümle vardı: ‘Düğüne dair hiçbir şey hatırlamıyoruz, her şeyi sonra videodan izledik.’ Biz böyle olmasını istemedik, nitekim her anı kare kare hafızamızda.

Her şey bize özeldi. Hayatıma Erdinç ile birlikte yeni bir başlangıç yaptığım için çok mutluyım” dedi. Nikâh sonrası Barcelona sokaklarında gelinlik ve damatlıkla dolaşan çift, “Her şeyi kendimiz yaptık. Bilmediğimiz bir yerde, tanımadığımız insanların arasında yalnızca ikimizdik. Bu bizim için çok güzel bir deneyimdi” diye konuştu.

Son Güncelleme: 24.10.2011 08:12
Anahtar Kelimeler:
EvlilikPelinOyuncuKarahanBarcelona
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