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Sosyetik güzel plaj kıyafetiyle rezil oldu

Sosyetik güzel plaj kıyafetiyle rezil oldu

Sosyetik güzel plaj kıyafetiyle rezil oldu

Sosyetik güzel plaj kıyafetiyle rezil oldu

08 Temmuz 2018 Pazar 09:57
Sosyetik güzel plaj kıyafetiyle rezil oldu

Ünlü sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın 7 kilo ağırlığında swaroski taşlarla süslenmiş plaj kıyafeti giydi.

Tatilde gittiği mekanlarda çalışanlara verdiği bahşişlerle adından söz ettiren sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın 7 kiloluk plaj kıyafeti giymesi görenleri hayrete düşürdü.

PLAJDA TOPUKLU AYAKKABI GİYDİ

Denize girmek için hazırlanan ünlü isim, bikinisinin altına şeffaf topuklu ayakkabı, üstüne Swarovski taşlarla süslenmiş plaj elbisesi giydi.

SANKİ PLAJDA DEĞİL PODYUMDA

Süreyya Yalçın'ın swarovski taşlarla süslenmiş elbisesinin ağırlığının 7 kilo olması, sosyal medyada 'sanki plajda değil podyumda' yorumlarının yapılmasına neden oldu.

SERVET DEĞERİNDEKİ TAKILARIYLA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Giyindiği plaj kıyafetleriyle çok konuşulan sosyetik isim servet değerindeki takılarla da gündemi meşgul etmişti.

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