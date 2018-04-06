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Son halini görenler gözlerine inanamadı

Şampuan reklamında parlak saçlarıyla göz kamaştıran Burçin Terzioğlu'nun bakımsız halini görenler "Nerede o eski saçların?" demekten kendini alamadı.

Son halini görenler gözlerine inanamadı

Şampuan reklamında parlak saçlarıyla göz kamaştıran Burçin Terzioğlu'nun bakımsız halini görenler "Nerede o eski saçların?" demekten kendini alamadı.

06 Nisan 2018 Cuma 18:29
Son halini görenler gözlerine inanamadı
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Geçtiğimiz yıl rol aldığı şampuan reklamında parlak saçlarıyla göz kamaştıran Burçin Terzioğlu, önceki gün sevgilisi İlker Kaleli ile Etiler'de objektiflere yansıdı. Kask nedeniyle saçı başı dağılan Terzioğlu'nun reklamdaki halini hatırlayanlar "Hayaller ve hayatlar" esprisi yaptı.

SAÇLARI YIPRANDI

Burçin Terzioğlu, 'Poyraz Karayel' dizisinde gür saçlarıyla dikkat çekmiş, bu sayede bir şampuan markasının reklamlarında oynamıştı. Setlere uzun süre ara veren oyuncunun, geçen ay kuaförde üst üste yaptırdığı işlem sonrası saçları yıprandı. 

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