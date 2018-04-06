Son halini görenler gözlerine inanamadı

Geçtiğimiz yıl rol aldığı şampuan reklamında parlak saçlarıyla göz kamaştıran Burçin Terzioğlu, önceki gün sevgilisi İlker Kaleli ile Etiler'de objektiflere yansıdı. Kask nedeniyle saçı başı dağılan Terzioğlu'nun reklamdaki halini hatırlayanlar "Hayaller ve hayatlar" esprisi yaptı.
SAÇLARI YIPRANDI
Burçin Terzioğlu, 'Poyraz Karayel' dizisinde gür saçlarıyla dikkat çekmiş, bu sayede bir şampuan markasının reklamlarında oynamıştı. Setlere uzun süre ara veren oyuncunun, geçen ay kuaförde üst üste yaptırdığı işlem sonrası saçları yıprandı.