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Son Haline İnanamayacaksınız! Manken Gibi Oldu...

Son Haline İnanamayacaksınız! Manken Gibi Oldu...

04 Ocak 2018 Perşembe 20:10
Son Haline İnanamayacaksınız! Manken Gibi Oldu...
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Yeşim Ceren Bozoğlu, bir yılda 50 kilogram verdi

Sık sık kilo alma ve zayıflama haberleriyle gündeme gelen usta oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, bu kez azmetti ve bir yıl gibi bir sürede 50 kg vererek bambaşka bir kimliğe büründü. Bozoğlu, formunu sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile gözler önüne serdi.

Yer aldığı roller için kilo verip almaktan çekinmeyen Yeşim Ceren Bozoğlu, 1 yılda 50 kilo verdi. Bozoğlu’nun zayıflamış son haliyle çekilen fotoğrafları görenleri şoke etti. FOX TV ekranlarında yayınlanan Kalbimdeki Deniz dizisinde Fikriye karakterine hayat veren Yeşim Ceren Bozoğlu, bundan önceki dizisi O Hayat Benim için epey kilo almıştı.

“BU SEN MİSİN?”

Mide küçültme ameliyatı sonrası 1 yılda 50 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu’nun değişimi tek kelimeyle inanılmaz. Takipçileri ünlü oyuncuya, paylaşımının ardından “Bu sen misin?” sorusunu yöneltti.

İşte o değişim: 

Son Güncelleme: 04.01.2018 21:15
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