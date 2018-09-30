Son dakika: Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci evinde ölü bulundu. İnci'nin kalp krizi sebebiyle öldüğü tahmin ediliyor.

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci vefat etti.

85 yaşındaki oyuncu İzmir'deki evinde ölü bulundu. Daha önce kanser tedavisi gören İnci'nin kalp krizinden vefat ettiği ediliyor.

Aile yakınlarının da evine koştuğu oyuncunun son yıllarda rol aldığı rol aldığı filmler arasında Eşkıya, Hokkabaz, Kabadayı, Düğün Dernek de yer alıyor. İnci ayrıca Türkan Şoray ve Şener Şen’in başrolünü oynadığı İkinci Bahar dizisinde de canlandırdığı Besim karakteriyle de hafızalarda yer etmişti.

Usta oyuncunun yeğeni Ayça İnci de sosyal medya hesabından amcası Kemal İnci'nin vefat ettiğini duyurdu ve cenazesinin yarın İzmir Karşıyaka Şemikler Camii'nden kalkacağını söyledi.

Kemal İnci kimdir?

Kemal İnci, 15 Mayıs 1933 tarihinde Adana'da doğmuştur. Yeşilçam'ın kötü adam rollerinin unutulmaz ismi Bilal İnci'nin ağabeyidir. Ortaokuldan mezun olduktan sonra çadır ve gezici tiyatrolarda çalışmaya başladı. Daha sonra Yeşilçam setlerinde işçilik yapan Kemal İnci, bir süre sonra yönetmen olarak filmler çekmeye başladı.

Set işçiliğinden sonra 1964yılında yönetmen olarak çalışmaya başladı ama bununla da yetinmeyerek filmlerde rol alarak oynamaya başladı. 1966 yılında da kardeşi Bilal İnci'yi de sinema oyuncusu yapmıştır.

Kemal İnci, 1963 yılında evlendi, 46 yıl sonra 2009 yılında boşandı.

Kemal İnci, kendine bir eş bulmak için 24 Mayıs 2015 tarihinde Fox Tv'de yayınlanmakta olan Esra Erol'un evlilik programına katıldı.

Filmleri ve Dizileri :

Yönetmen :

- Ah Bu Kadınlar (Sinema Filmi) 1967

- Cesur Kardeşler (Sinema Filmi) 1966

- Bitmeyen Kavga (Sinema Filmi) 1965

- Bir Koltukta İki Karpuz (Sinema Filmi) 1965

- Beleş Osman (Sinema Filmi) 1965

- Başlık (Sinema Filmi) 1965

- Aman Dünya Ne Dar İmiş (Sinema Filmi) 1965

- Güzeller Kumsalı (Sinema Filmi) 1964

- Günah Kadınları (Sinema Filmi) 1964

Senaryo :

- Bitmeyen Kavga (Sinema Filmi) 1965

- Aman Dünya Ne Dar İmiş (Sinema Filmi) 1965

- Susuz Yaz (Sinema Filmi) 1963

Yapımcı :

- Eşrefpaşalı Derler Bize (Sinema Filmi) 1966

- Üsküdar İskelesi (Sinema Filmi) 1960

Oyuncu :

- Düğün Dernek (Amca) (Sinema Filmi) 2013

- Kolpaçino: Bomba (Sinema Filmi) 2011

- Derin Sular (Aziz Usta) (TV Dizisi) 2011

- Yahşi Cazibe (Mehmet) (TV Dizisi) 2010 - 2011

- Nene Hatun (Müftü Şemsettin ) (Sinema Filmi) 2010

- Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi (Kudret Bey) (Sinema Filmi) 2009

- Aşk Geliyorum Demez (Kayserili Nafiz) (Sinema Filmi) 2009

- Kırmızı Işık (Nuri) (TV Dizisi) 2008

- Kabadayı (Beyto) (Sinema Filmi) 2007

- Hicran Sokağı (Komiser) (Sinema Filmi) 2007

- Aşk Yeniden (Hamido) (TV Dizisi) 2007

- İlk Aşk (Sinema Filmi) 2006

- Hokkabaz (Cemal Ağa) (Sinema Filmi) 2006

- Doktorlar 2. Sezon (TV Dizisi) 2007

- Ne Gezer Aşk Dağlarda (Yaşlı Adam)Kısa Film2005

- Beşinci Boyut (Muhtar) (TV Dizisi) 2005

- Gece Yürüyüşü (Nevzat) (TV Dizisi) 2004

- Büyük Buluşma 2. Sezon (TV Dizisi) 2005

- Günahım Neydi Allahım (TV Dizisi) 2003

- Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi) 2002

- Sultan (Hikmet Ağa) (TV Dizisi) 2001

- O da Beni Seviyor (Kemal) (Sinema Filmi) 2001

- Hırsızın Oğlu (Nail) (TV Dizisi) (Bölüm)2000

- Beyoğlu Rüyası (TV Dizisi) 2000

- Beni Unutma (TV Filmi) 2000

- Baykuşların Saltanatı (TV Dizisi) 2000

- İkinci Bahar (Besim) (TV Dizisi) 1998

- Yaşama Hakkı (Sinema Filmi) 1998

- Çökertme (Sinema Filmi) 1997

- Baba Evi (Halil) (TV Dizisi) 1997

- Feride (Kenan) (TV Dizisi) 1996

- Eşkıya (Mustafa) (Sinema Filmi) 1996

- Şöhretin Bedeli (Sinema Filmi) 1994

- İz (Sinema Filmi) 1994

- Türk Tutkusu (Sinema Filmi) 1994

- Gülşen Abi (Mithat) (TV Dizisi) 1994

- Garip Bir Kolleksiyoncu (Hulusi Bey) (Sinema Filmi) 1994

- Bize Nasıl Kıydınız (Sinema Filmi) 1994

- Aşk Ölümden Soğuktur (Bakırköy Belediye Başkanı) (Sinema Filmi) 1994

- Şans Blokları (TV Dizisi) 1993

- İskilipli Atıf Hoca / Kelebekl... (Arşiv Memuru) (Sinema Filmi) 1993

- Mavi Sürgün (Bodrum Savcısı) (Sinema Filmi) 1993

- Zıkkımın Kökü (Cumali) (Sinema Filmi) 1992

- Yeşil Bir Dünya (İhsan) (Sinema Filmi) 1990

- Karartma Geceleri (Yayınevi Sahibi) (Sinema Filmi) 1990

- Gizli Yüz (Kabadayı) (Sinema Filmi) 1990

- Çaylar Şirketten (Otel Katibi) (TV Dizisi) 1989

- Sevgiler Düşlerde Kaldı (Sinema Filmi) 1989

- Gülen Adam (Polis Memuru) (Sinema Filmi) 1989

- Geçmiş Bahar Mimozaları (TV Dizisi) 1989

- El Kızı (TV Dizisi) 1989

- Buzdan Mutluluk (Sinema Filmi) 1989

- Bizimkiler (Arif) (TV Dizisi) 1989 - 1997

- Ayaz Geceler (Sinema Filmi) 1989

- Yaşamak (Sinema Filmi) 1988

- Sevince (Polis) (Sinema Filmi) 1988

- Reis Bey (Hasta Yakını ) (Video) 1988

- Dört Köşe Dünya (Cenap) (Sinema Filmi) 1988

- Bu Talihimin Canına Okuyacağım (Sinema Filmi) 1988

- Bir Tren Yolculuğu (Kaymakam) (TV Filmi) 1988

- Bir Kadın Yüzünden (Yusuf) (Sinema Filmi) 1988

- Ah Bir Çocuk Olsaydım (Sinema Filmi) 1988

- İpekçe (Sinema Filmi) 1987

- Muhsin Bey (Arap Celal) (Sinema Filmi) 1987

- Heykel (Sinema Filmi) 1987

- Gönül Dostları (TV Dizisi) 1987

- Gramofon Avrat (Ali'nin Arkadaşı) (Sinema Filmi) 1987

- Biri Ve Diğerleri (Şef Garson) (Sinema Filmi) 1987

- Anayurt Oteli (1.Celep) (Sinema Filmi) 1987

- Perihan Abla (TV Dizisi) 1986

- Milyarder (Banka Müdürü) (Sinema Filmi) 1986

- Değirmen (Tüccar Ömer Bey) (Sinema Filmi) 1986

- Bir Günlük Aşk (Sinema Filmi) 1986

- Anahtarı Bendedir (Şef Garson) (Video) 1986

- Züğürt Ağa (Abuzer) (Sinema Filmi) 1985

- Kuyucaklı Yusuf (Sinema Filmi) 1985

- Mekansız Kurtlar (Sinema Filmi) 1968

- Söyleyin Genç Kızlara (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi) 1967

- Fakir Ve Mağrur (Hamdi) (Sinema Filmi) 1966

- Gurbet Kuşları (Murat'ın Arkadaşı) (Sinema Filmi) 1964

- Toros Canavarı (Sinema Filmi) 1961

- Üsküdar İskelesi (Eşref) (Sinema Filmi) 1960

Yönetmen Ekibi :

- Gurbet Kuşları (Yönetmen Yardımcısı) (Sinema Filmi) 1964

- Susuz Yaz (Yönetmen Yardımcısı) (Sinema Filmi) 1963

- Yılanların Öcü (Yönetmen Yardımcısı) (Sinema Filmi) 1962

- Yalnızlar İçin (Reji Ekibi) (Sinema Filmi) 1962

- Toros Canavarı (Yönetmen Yardımcısı) (Sinema Filmi) 1961

- Otobüs Yolcuları (Reji Ekibi) (Sinema Filmi) 1961

- Bir Bahar Akşamı (Reji Ekibi) (Sinema Filmi) 1961

- Üsküdar İskelesi (Yönetmen Yardımcısı) (Sinema Filmi) 1960