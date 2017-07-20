SON DAKİKA! Türk Sinemasının Efsanesi Hayatını Kaybetti!

Türk Sinemasının Şoför Nebahat'ı Sezer Sezin Hayatını Kaybetti



Şoför Nebahat karakteri ile Türk sinemasının unutulmazları arasına giren oyuncu Sezer Sezin, tedavi gördüğü hastanede bu sabaha karşı hayata gözlerini yumdu. 1929 doğumlu Sezer Sezin 2014 yılından beri tedavi görüyordu.Yaşlılığa bağlı enfeksiyon tedavisi gören Sezer Sezin tedavi gördüğü İstanbul'da bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Ünlü sanatçının kızı Sevgi Yeğenoğlu " Annem 3 yıldır Alzheimer hastalığıyla mücadele ediyordu. Bu Şişli Kolan Hastanesi'nde sabah vefat etti" dedi.Ölüm haberinin yasını yaşayan ailesi, Sezer Sezin'in cenaze namazının Teşvikiye camii'nde kılınacağını ve Feriköy mezarlığında defnedileceğini açıkladı.