SON DAKİKA! Türk Sinemasının Efsanesi Hayatını Kaybetti!

Türk sinemasında "Şoför Nebahat" karakteriyle ünlenen usta oyuncu Sezer Sezin, 88 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Şoför Nebahat karakteri ile Türk sinemasının unutulmazları arasına giren oyuncu Sezer Sezin, tedavi gördüğü hastanede bu sabaha karşı hayata gözlerini yumdu. 1929 doğumlu Sezer Sezin 2014 yılından beri tedavi görüyordu.
KIZINDAN İLK AÇIKLAMA
Yaşlılığa bağlı enfeksiyon tedavisi gören Sezer Sezin tedavi gördüğü İstanbul'da bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Ünlü sanatçının kızı Sevgi Yeğenoğlu " Annem 3 yıldır Alzheimer hastalığıyla mücadele ediyordu. Bu Şişli Kolan Hastanesi'nde sabah vefat etti" dedi.
CENAZE İŞLEMLERİ YAPILIYOR
Ölüm haberinin yasını yaşayan ailesi, Sezer Sezin'in cenaze namazının Teşvikiye camii'nde kılınacağını ve Feriköy mezarlığında defnedileceğini açıkladı.