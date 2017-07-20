Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2017 Perşembe 08:41

SON DAKİKA! Türk Sinemasının Efsanesi Hayatını Kaybetti!

SON DAKİKA! Türk Sinemasının Efsanesi Hayatını Kaybetti!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233
Türk Sinemasının Şoför Nebahat'ı Sezer Sezin Hayatını Kaybetti
Türk sinemasında "Şoför Nebahat" karakteriyle ünlenen usta oyuncu Sezer Sezin, 88 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Şoför Nebahat karakteri ile Türk sinemasının unutulmazları arasına giren oyuncu Sezer Sezin, tedavi gördüğü hastanede bu sabaha karşı hayata gözlerini yumdu. 1929 doğumlu Sezer Sezin 2014 yılından beri tedavi görüyordu.

KIZINDAN İLK AÇIKLAMA

Yaşlılığa bağlı enfeksiyon tedavisi gören Sezer Sezin tedavi gördüğü İstanbul'da bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Ünlü sanatçının kızı Sevgi Yeğenoğlu " Annem 3 yıldır Alzheimer hastalığıyla mücadele ediyordu. Bu Şişli Kolan Hastanesi'nde sabah vefat etti" dedi.

CENAZE İŞLEMLERİ YAPILIYOR

Ölüm haberinin yasını yaşayan ailesi, Sezer Sezin'in cenaze namazının Teşvikiye camii'nde kılınacağını ve Feriköy mezarlığında defnedileceğini açıkladı.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"UTANMAZLAR!" "UTANMAZLAR!"
ALİŞAN'DAN BOMBA YORUM! ALİŞAN'DAN BOMBA YORUM!
Gelin Adayı Hanife Kolay Para Kazanmanın Yolunu Buldu Gelin Adayı Hanife Kolay Para Kazanmanın Yolunu...
Biri Bu Fotoğrafı Açıklasın Biri Bu Fotoğrafı Açıklasın
Ölümden Döndük Ölümden Döndük
Fikret Hakan Aslında Akciğer Kanserinden Ölmemiş! Fikret Hakan Aslında Akciğer Kanserinden Ölmemiş!
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

"UTANMAZLAR!"

Haberi Oku