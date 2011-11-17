Sokak ortasında aşka geldiler

İKİSİ DE ÇAKIRKEYİF

Eşi Cem Özer'den boşandıktan sonra aşk hayatıyla ilgili haberlerle sık sık gündeme gelen Nurgül Yeşilçay, önceki gece sevgilisi Tolga Karaçelik'le Beyoğlu'ndaki Yakup restoranda rakı-balık keyfi yaptı. Mekan çıkışı alkollü oldukları gözlenen ikili, etraftaki insanlara aldırmadan, birbirlerine sıkı sıkı sarılarak dudak dudağa öpüşmeye başladı!

"EYVAH!" DEDİLER

Sokak ortasında öpüşürken kendilerini bekleyen gazetecileri fark etmeyen sevgililer, aniden patlayan flaşlar üzerine "Eyvah!" diyerek telaşla birbirlerinden uzaklaştı. Kameralardan koşar adım kaçan Yeşilçay ve Karaçelik; daha sonra kol kola girerek yürümeye devam etti.