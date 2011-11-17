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Sokak ortasında aşka geldiler

Nurgül Yeşilçay ile yönetmen sevgilisi Tolga Karaçelik aşkında son nokta! İkili, sokak ortasında dudak dudağa

Sokak ortasında aşka geldiler

Nurgül Yeşilçay ile yönetmen sevgilisi Tolga Karaçelik aşkında son nokta! İkili, sokak ortasında dudak dudağa

17 Kasım 2011 Perşembe 12:59
Sokak ortasında aşka geldiler
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İKİSİ DE ÇAKIRKEYİF
Eşi Cem Özer'den boşandıktan sonra aşk hayatıyla ilgili haberlerle sık sık gündeme gelen Nurgül Yeşilçay, önceki gece sevgilisi Tolga Karaçelik'le Beyoğlu'ndaki Yakup restoranda rakı-balık keyfi yaptı. Mekan çıkışı alkollü oldukları gözlenen ikili, etraftaki insanlara aldırmadan, birbirlerine sıkı sıkı sarılarak dudak dudağa öpüşmeye başladı!
"EYVAH!" DEDİLER
Sokak ortasında öpüşürken kendilerini bekleyen gazetecileri fark etmeyen sevgililer, aniden patlayan flaşlar üzerine "Eyvah!" diyerek telaşla birbirlerinden uzaklaştı. Kameralardan koşar adım kaçan Yeşilçay ve Karaçelik; daha sonra kol kola girerek yürümeye devam etti.

Son Güncelleme: 17.11.2011 12:59
Anahtar Kelimeler:
SokakOrtasındaAşkaGeldiler
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