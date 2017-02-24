Şok Survivor Tarihine Geçti!

Survivor Gönüllüler takımının yarışmacısı Elif Şadoğlu'nun balmumu ile ördüğü rastalı saçlarını böcekler bastı. Elif rastalı saçlarını çıkarmak zorunda kalınca doğal haline döndü.TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'ın dün akşamki bölümü yine nefesleri kesti. Gönüllüler takımının iddialı yarışmacılarından Elif Şadoğlu, balmumuyla ördüğü rastalı saçlarını böcekler bastığını söyledi. Şadoğlu, saçlarını çıkarmak zorunda kaldı.Gönüllüler takımı yarışmacısı Elif Şadoğlu, dünkü açıklamasında saçlarını böcekler bastığını ve rastalı saçlarını çıkarmak zorunda kaldığını açıkladı. Ada şartlarının ne kadar zor olduğunu gözler önüne serdi.Elif'in farklı saçlarını görenler, çok beğenmişti. Hatta "O Ses Türkiye" yarışmasında bile Elif'in saçları konu olmuş ve çok beğenilmişti.