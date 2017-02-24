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24 Şubat 2017 Cuma 14:42

Şok Survivor Tarihine Geçti!

Kafasından onlarca...

Şok Survivor Tarihine Geçti!
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Survivor Gönüllüler takımının yarışmacısı Elif Şadoğlu'nun balmumu ile ördüğü rastalı saçlarını böcekler bastı. Elif rastalı saçlarını çıkarmak zorunda kalınca doğal haline döndü.

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'ın dün akşamki bölümü yine nefesleri kesti. Gönüllüler takımının iddialı yarışmacılarından Elif Şadoğlu, balmumuyla ördüğü rastalı saçlarını böcekler bastığını söyledi. Şadoğlu, saçlarını çıkarmak zorunda kaldı.

GÖNÜLLÜLER TAKIMINDAN ELİF'İN SAÇLARINI BÖCEKLER BASTI 

Gönüllüler takımı yarışmacısı Elif Şadoğlu,  dünkü açıklamasında saçlarını böcekler bastığını ve rastalı saçlarını çıkarmak zorunda kaldığını açıkladı. Ada şartlarının ne kadar zor olduğunu gözler önüne serdi.

ELİF'İN SAÇLARI ÇOK BEĞENİLMİŞTİ

Elif'in farklı saçlarını görenler, çok beğenmişti. Hatta "O Ses Türkiye" yarışmasında bile Elif'in saçları konu olmuş ve çok beğenilmişti.

Olay anı kameralara böyle yansıdı;




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