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Şok itiraf! "Eşim benim için 100 dolara..."

Katıldığı bir programda özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Nükhet Duru, "İlk eşim benim için 100 dolar bahse girmiş" dedi.

Şok itiraf! "Eşim benim için 100 dolara..."

Katıldığı bir programda özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Nükhet Duru, "İlk eşim benim için 100 dolar bahse girmiş" dedi.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 19:38
Şok itiraf! "Eşim benim için 100 dolara..."

Şarkıcı Nükhet Duru, 'Senin Mucizen' programına konuk olarak özel hayatı hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

"100 DOLARA BAHSE GİRMİŞ"

Nükhet Duru ilk eşinin kendisini kazanmak için iddiaya girdiğini söyleyerek şöyle konuştu: "İlk eşim Dikran Masis ile evliliğim enterasandı. Bana oyuncak kamyonda bir çiçek yolladı. O tarihte başka biri, bana gerçek kamyonda güller göndermişti. Bunu bilen Dikran'a demişler ki: 'Hiç uğraşma, aramaz.' O da 'Öyle bir şey yapacağım ki, arayacak. 100 dolar bahse girerim' demiş"

"KISKANÇLIKTAN ÇALIŞMAMA İZİN VERMEDİ"

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Eşinin kıskanç olduğundan bahseden şarkıcı, "Dikran'ı aradım, ama bahis işini öğrenince çok kızdım! Evlilik teklifini kabul ettim. Çalışmama izin vermedi, kıskançtı. Şu an sevgilim yok. Başarımı problem etmeyecek, beni motive edecek birine ihtiyacım var. Kendime çok iyi bakıyorum, 7 kilo verdim. O kadar fazla çalıştım, öyle meşgul yaşadım ki yaşlanmaya vakit kalmamış. Hergün kahkaha attım, o kahkahalar bana iyi geldi." dedi.

"İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİM"

Özel hayatıyla ilgili şaşırtıcı açıklamalara devam eden Duru, Annem ve babam ben 11 yaşındayken boşandı. Sorunlarla başa çıkamadım, intihara teşebbüs ettim. Kimsenin beni istemediğini düşünmüştüm. Ölemedim, komşular kurtardı. Türkiye'nin en iyi yorumcusu benim. Bu yetenek bana Allah tarafından verildi. O dönemler Ajda Pekkan'ın fiziği, güzelliği, star ışığı hepimizin işe başlama nedeniydi."

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