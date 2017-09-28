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28 Eylül 2017 Perşembe 15:29

Şok! Hem Evli Hem 'Yasak Aşk'ı Var...

Şok! Hem Evli Hem 'Yasak Aşk'ı Var...
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Sunucu Ece Erken ile New York havalimanında samimi şekilde görüntülenen iş adamı Nazım Torbaoğlu'nun evli olduğu ortaya çıktı.

Ece Erken'in, eşiyle boşanma aşamasında olan bir çocuk sahibi, iş adamı Nazım Torbaoğlu ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. New York havalimanında çekilen fotoğraf, dün Star TV'deki 'Duymayan Kalmasın' programında yayınlanmıştı.

Görüntülerin gündem olmasının ardından Nazım Torbaoğlu,yaptığı açıklamada, "Arkadaş ortamında tanıştık, birkaç kez görüştük. Uyuşamadığımızı anladık ve bu arkadaşlığı sona erdirdik. Zaten bir ilişki değildi" ifadelerini kullandı. Ece Erken de "Birbirimizi tanışma aşamasında ayrıldık" dedi.  

"NAZIM EVLİDİR, BENİMLE DE İLİŞKİSİ VAR"

 'Duymayan Kalmasın'da bugün de habere ilişkin önemli detaylara yer verilirken, iş adamı Torbaoğlu'nun evli ve eski manken Songül Yıldırım ile sevgili olduğu iddia edildi. Eski manken Songül Yıldırım, "Nazım evlidir, ayrıca benimle de ilişkisi var. Ece de biliyor" dedi.



"HANGİ KADIN EVLİ BİR ADAMLA BERABER OLUR?" 

Canlı yayına bağlanan Ece Erken, "Ben geçen yıl tanışmıştım. O sırada boşandığını söylemişti, hatta 2 yıl olduğunu söylemişti. Doğru olduğuna inanmıştım. İnsanların bu kadar kötü olduğuna inanmak istemiyorum. Ben huzurlu bir şey istiyorum. Ben sevgilisiyle muhatap olur muyum? Bir yıl olmuş ondan ayrılalı, beni ilgilendirmiyor. Sevgilisiyle olan ilişkisinin bittiğini biliyorum. Bu kadın Nazım evliyken onunla beraberdi" dedi.

ECE ERKEN: İNANAMIYORUM 

Bu sırada sunucu Cengiz Semercioğlu, Nazım Torbaoğlu'nun "İddia edildiği gibi Ece Erken ile ilişkimiz yok, eşimle boşanma davasının son celsesi yarın" dediğini söyledi. Ünlü sunucu ise "Nazım'ın boşanma davasının devam ettiğini söylediğine inanamıyorum" karşılığını verdi.





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