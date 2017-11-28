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28 Kasım 2017 Salı 16:50

Şok Gerçek! Vatan Şaşmaz'dan Sonra...

Şok Gerçek! Vatan Şaşmaz'dan Sonra...

Şok Gerçek! Vatan Şaşmaz'dan Sonra...
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Bir otel odasında cinayete kurban giden ve dizide ‘Engin’ karakterini canlandıran Vatan Şaşmaz’ın ardından ‘Çocuklar Duymasın’ reytinglerde bir daha hiç zirvede yer alamadı.

Başrollerinde Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ gibi oyuncuların yer aldığı 2002 yılının fenomen dizisi ‘Çocuklar Duymasın’ 2017 Temmuz ayında ekranlara geri dönmüştü. Hakkında sürekli final yapacak iddiaları çıkan Kanal D ekranında yayınlanan ‘Çocuklar Duymasın’ dizisi 26 Kasım Pazar günü reytinglerde 8. Sıraya yerleşerek izlenme oranlarında büyük düşüş yaşadı.

27 Ağustos tarihinde bir otel odasında cinayete kurban giden ve dizide ‘Engin’ karakterini canlandıran Vatan Şaşmaz’ın ardından dizinin reytingleri giderek düşmeye başladı.

SEZONA ZİRVEDE BAŞLADI AMA...
Sezon başlangıcında reytinglerde liderliği kimseye kaptırmayan ‘Çocuklar Duymasın’ dizisi için Vatan Şaşmaz’ın ölümü deyim yerindeyse milat oldu. Vatan Şaşmaz’ın oynadığı son bölümde de reytinglerde birinci olan dizi kış dizilerinin de başlamasının ardından reytinglerde düşüş yaşadı.

Fenomen dizinin 17 Eylül tarihinde yayınlanan bölümünde Vatan Şaşmaz’ın anılmaması i izleyiciler arasında tepkilere neden olmuştu.


 
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