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03 Aralık 2017 Pazar 20:01

Şok Fotoğraf! Lidya Bir Zamanlar Murat Başoğlu İle...

Şok Fotoğraf! Lidya Bir Zamanlar Murat Başoğlu İle...
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Levent Yüksel'in kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Lidya Özdemiroğlu'nun, eşini yeğeniyle aldattığı iddia edilen Murat Başoğlu ile samimi görüntüleri ortaya çıktı.

53 yaşındaki Levent Yüksel'in üniversite öğrencisi olan 22 yaşındaki Lidya Özdemiroğlu ile ilişkisi büyük yankı uyandırmıştı. Lidya Özdemiroğlu'nun, eşi Hande Bermek'i yeğeni Burcu Başoğlu ile aldattığı iddia edilen Murat Başoğlu ile samimi olduğu görüntüler ortaya çıktı.

İKİLİ ÇOK SAMİMİYMİŞ
Günlerdir konuşulan Lidya ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Lidya'nın, Yüksel ile ilişkisinden önce Murat Başoğlu ile çok samimi olduğu ortaya çıktı. Son dönemin olay adamı Başoğlu ile Özdemiroğlu'nun samimi pozları da medyaya düştü.









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