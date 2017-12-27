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ŞOK ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI YAYINLADI!

Ortalık karıştı!

ŞOK ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI YAYINLADI!

Ortalık karıştı!

27 Aralık 2017 Çarşamba 18:54
ŞOK ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI YAYINLADI!
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Hande Yener, Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaştı!

Gündüz iki şarkıcı arasında başlayan 'telifmetre' kavgası akşam 'üstsüz fotoğraf' paylaşımıyla zirve yaptı. Şarkıcı Hande Yener, Seren Serengil'in yıllar önce çekilen üstsüz fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Hande Yener, daha sonra İnstagram'ın fotoğrafı müstehcen bulduğu için sildiğini açıkladı.

Hande Yener, telifmetrenin araştırmasına göre radyolarda şarkıları en çok çalınan isim oldu. Telifmetre'nin bu araştırması Seren Serengil'in sunuculuğunu yaptığı Duymayan Kalmasın programında masaya yatırıldı.

Bu listeye inanmadığını söyleyen Serengil, bu konuyu araştıracağını belirtti.

SEREN SERENGİL'İN ÜSTSÜZ FOTOĞRAFINI YAYINLADI

Seren Serengil'in bu açıklamalarından sonra Hande Yener skandal bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı, Seren Serengil'in yıllar önce çekilen üstsüz fotoğrafını Instgaram hesabının hikaye bölümünden "Aa serenmetreye bakıyor, yine göremiyor" notuyla paylaştı.

SEREN SERENGİL'DEN HANDE YENER'E CEVAP

Hande Yener'in skandal paylaşımından sonra Seren SerengilInstagram hesabından şu açıklamayı yaptı:" Berna beni evden çıkarmadığı için çıkamadım arkadaşlar. Siz canınızı sıkmayın gerçekten. Uyuşturucu kullanan insanlar normal hareketler yapmıyorlar. Uyuşturucu kullanan insanlar kafaları net değil.Ben 15 yıl önce annemin evinin iskelesinde bikini izi çıkmasın diye kafamda  mandalla güneşlenirken, uzaktan çekilen fotoğrafı insanlar bulup yayınladıkları zaman ne kendi hayatlarının iğrençliklerini kapatabiliyorlar ne de başarısızlıklarını kapatabiliyorlar. Umursamayın. Avukatıma yönlendirdim. O gereğini yapacak. Siz üzülmeyin. Öpüyorum sizi."

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