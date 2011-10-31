Şöhret olmak için neler yaptılar

Ayça Bingöl şu sıralar belki de kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor. Yıllardır kulis tozu yutan Bingöl, 1990'ların sonundan bu yana da TV dizilerinde rol alıyor. Ama o da eğer ailesini dinlemiş osaydı bugün kimse onu tanımayacaktı. Belki de bambaşka bir iş yapıyor olacaktı.

Ailesi Bingöl'ün oyuncu olmasına öyle çok karşı çıkıyormuş ki güzel oyuncu konservatuar sınavına bile onlardan gizli katılmış.

Ayça Bingöl, ortaokul ve lise yıllarında da okulda sahnelenen bir çok oyunda rol almış. Ondan sonra da kopamamış oyunculuktan.

Sonunda ailesi de onun isteğine boyun eğince Bingöl de kariyerini kendi istediği alanda şekillendirdi.



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