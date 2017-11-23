Show TV'nin İddialı Dizisi Final Yapıyor!



Son dönemde düşük reytingleri nedeniyle peş peşe final yapan dizilere bir yenisi daha eklendi.Show TV'nin Süreç Film imzalı iddialı dizisi Klavye Delikanlıları hakkında da final kararı alındı. Genel yönetmenliğini Murat Şeker'in yaptığı dizinin 9. bölümde bitirileceği öğrenildi. Pazar akşamları seyirciyle buluşan Klavye Delikanlıları’nda Rasim Öztekin, Kaan Yıldırım, Vildan Atasever, Uraz Kaygılaroğlu, Ali Barkın, Selen Seyven, Seray Sever, Gül Onat, Cengiz Küçükayvaz, Sinan Çalışkanoğlu, Filiz Taşbaş, İpek Tenolcay ve Mert Asker rol alıyordu.Dizinin yerine Kalp Atışı'nın pazara kaydırılacağı iddiası konuşulmaya başlandı.