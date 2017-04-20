Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Nisan 2017 Perşembe 18:57

Sezercik'ten Çok Kötü Haber!

Sezercik'ten Çok Kötü Haber!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Sezercik'ten (Sezer İnanoğlu) çok kötü haber!
Yeşilçam’ın çocuk yıldızı Sezer İnanoğlu’ndan kötü haber geldi. Hastaneye kaldırılan Sezer İnanoğlu'ya ne oldu? İşte Sezer İnanoğlu'nun sağlık durumuna dair son durum...

Yeşilçam’ın çocuk yıldızı Sezer İnanoğlu’ndan kötü haber geldi. İnanoğlu'nun gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin sürdürüldüğü öğrenildi.

Yeşilçam'ın çocuk yıldızı Sezer İnanoğlu (50) gıda zehirlenmesinden dolayı Üsküdar Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. İnanoğlu’nun durumu hakkında henüz net bir çaıklama yapılmadı.

SEZER İNANOĞLU KİMDİR?
Sezer İnanoğlu, 1967 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası yapımcı Berker İnanoğlu, annesi Aysel İnanoğlu’dur. 1970'lerde kendi adıyla özdeşleşmiş çocuk karakter 'Sezercik' adıyla çekilen filmlerde rol almıştır. Oyuncu İlker İnanoğlu'nun kuzenidir.
Sezer İnanoğlu, 'Sezercik' adıyla yıldız oldu.Özellikle Kıbrıs Savaşı'nın anlatıldığı 'Sezercik Aslan Parçası' filmiyle gönülleri fethetti. Ama 'Sezercik' büyüyünce sinemayı bıraktı ve babası Berker İnanoğlu'ndan kalan film şirketinin başına geçti.

Sezer İnanoğlu, 24 Ocak 2007'de Yedikule'de kendisini takip eden polislerle girdiği silahlı çatışmadan kısa bir süre sonra Şile'de rutin trafik kontrolü yapan jandarma ekiplerince yakalanmıştı.

Türk sinemasının unutulmaz çocuk karakteri Sezercik'i canlandıran Sezer İnanoğlu, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçundan Bayrampaşa cezaevinde yattı. Bu sırada 19 Şubat 2007 tarihinde Mehtap Meral Baykasoğlu adında biri ile evlendi. Gözleri doğuştan görmeyen Arzum Ayşe (d.2009) adında bir kız çocukları oldu.

Sezer İnanoğlu'nun 1996 yılında evlendiği ilk eşi sunucu Nil Pınar İnanoğlu, Beykoz'daki yalılarında 23 Mart 1997'de başına tabancayla ateş ederek intihar etmişti. Sezer İnanoğlu'nun eşinin ölümünün ardından bunalıma girdiği ve uyuşturucu kullanmaya başladığı iddia edilmişti.

Sezer İnanoğlu, 19 Şubat 2007 tarihinde cezaevindeyken evlendiği ve 2,5 yıldır ayrı yaşadığı eşi Mehtap Meral Baykasoğlu’ndan 27 Eylül 2013 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı.

Mahkemece onaylanan protokole göre kızları Arzum Ayşe'nin velayeti anneye verilirken, Sezer İnanoğlu aylık 16 bin lira nafaka ödemeyi, 900 bin liralık bir ev almayı, boşandığı eşinin kullandığı aracı ve onun ailesinin oturduğu evi devretmeyi ve 200 bin lira maddi tazminat ödemeyi kabul etti. Kızının tüm masraflarını üstlenen İnanoğlu, eski eşinin evleninceye kadar İnanoğlu soyadını kullanmasına da izin verdi.

Filmleri :
1994 - Gönül Bahçelerinde, Yapımcı
1994 - Tele Anahtar, Yapımcı
1991 - Aldatacağım,Yapımcı
1990 – Yalı, Oyuncu
1989 - Bir Aşk Bin Günah, Yapımcı
1989 – Kavgamız, Yapımcı
1989 - Öğretmen Zeynep, Yapımcı
1988 - Evcilik Oyunu, Yapımcı
1988 - Yasak İlişki, Yapımcı
1987 - Alamancının Karısı, Yapımcı
1987 – Bebek, Yapımcı
1987 - Geri Dön,Yapımcı
1987 - Sen Ağlama,Yapımcı
1986 - Aşk Hikayemiz, Yapımcı
1980 - Küçük Şahit, Oyuncu
1978 – Yıkılış, Oyuncu
1977 - Küçük Ev, Oyuncu
1977 – Tövbekar, Oyuncu
1976 - Analar ölmez, Oyuncu
1975 - Bitirimler Sınıfı, Oyuncu
1974 - Sezercik Küçük Mücahit, Oyuncu
1973 - Öksüzler. Oyuncu
1972 - Sezercik Aslan Parçası, Oyuncu
1971 - Sezercik Yavrum Benim, Oyuncu


 
banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşilçam Emektarı Hayatını Kaybetti Yeşilçam Emektarı Hayatını Kaybetti
Fulden Uras'ın Sapığı Kadın Çıktı Fulden Uras'ın Sapığı Kadın Çıktı
Bir Dizi Daha Final Yapıyor Bir Dizi Daha Final Yapıyor
İbrahim Erkal'ın Ailesinden Açıklama Geldi! İbrahim Erkal'ın Ailesinden Açıklama Geldi!
Pelin Öztekin'i Görenler Gözlerine İnanamıyor! Pelin Öztekin'i Görenler Gözlerine İnanamıyor!
İşte İçerde'nin Final Tarihi! Hayranları Şokta İşte İçerde'nin Final Tarihi! Hayranları...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Yeşilçam Emektarı Hayatını Kaybetti

Haberi Oku