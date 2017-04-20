Sezercik'ten Çok Kötü Haber!

Sezercik'ten (Sezer İnanoğlu) çok kötü haber!



Yeşilçam’ın çocuk yıldızı Sezer İnanoğlu’ndan kötü haber geldi. İnanoğlu'nun gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin sürdürüldüğü öğrenildi.Yeşilçam'ın çocuk yıldızı Sezer İnanoğlu (50) gıda zehirlenmesinden dolayı Üsküdar Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. İnanoğlu’nun durumu hakkında henüz net bir çaıklama yapılmadı.Sezer İnanoğlu, 1967 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası yapımcı Berker İnanoğlu, annesi Aysel İnanoğlu’dur. 1970'lerde kendi adıyla özdeşleşmiş çocuk karakter 'Sezercik' adıyla çekilen filmlerde rol almıştır. Oyuncu İlker İnanoğlu'nun kuzenidir.Sezer İnanoğlu, 'Sezercik' adıyla yıldız oldu.Özellikle Kıbrıs Savaşı'nın anlatıldığı 'Sezercik Aslan Parçası' filmiyle gönülleri fethetti. Ama 'Sezercik' büyüyünce sinemayı bıraktı ve babası Berker İnanoğlu'ndan kalan film şirketinin başına geçti.Sezer İnanoğlu, 24 Ocak 2007'de Yedikule'de kendisini takip eden polislerle girdiği silahlı çatışmadan kısa bir süre sonra Şile'de rutin trafik kontrolü yapan jandarma ekiplerince yakalanmıştı.Türk sinemasının unutulmaz çocuk karakteri Sezercik'i canlandıran Sezer İnanoğlu, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçundan Bayrampaşa cezaevinde yattı. Bu sırada 19 Şubat 2007 tarihinde Mehtap Meral Baykasoğlu adında biri ile evlendi. Gözleri doğuştan görmeyen Arzum Ayşe (d.2009) adında bir kız çocukları oldu.Sezer İnanoğlu'nun 1996 yılında evlendiği ilk eşi sunucu Nil Pınar İnanoğlu, Beykoz'daki yalılarında 23 Mart 1997'de başına tabancayla ateş ederek intihar etmişti. Sezer İnanoğlu'nun eşinin ölümünün ardından bunalıma girdiği ve uyuşturucu kullanmaya başladığı iddia edilmişti.Sezer İnanoğlu, 19 Şubat 2007 tarihinde cezaevindeyken evlendiği ve 2,5 yıldır ayrı yaşadığı eşi Mehtap Meral Baykasoğlu’ndan 27 Eylül 2013 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı.Mahkemece onaylanan protokole göre kızları Arzum Ayşe'nin velayeti anneye verilirken, Sezer İnanoğlu aylık 16 bin lira nafaka ödemeyi, 900 bin liralık bir ev almayı, boşandığı eşinin kullandığı aracı ve onun ailesinin oturduğu evi devretmeyi ve 200 bin lira maddi tazminat ödemeyi kabul etti. Kızının tüm masraflarını üstlenen İnanoğlu, eski eşinin evleninceye kadar İnanoğlu soyadını kullanmasına da izin verdi.1994 - Gönül Bahçelerinde, Yapımcı1994 - Tele Anahtar, Yapımcı1991 - Aldatacağım,Yapımcı1990 – Yalı, Oyuncu1989 - Bir Aşk Bin Günah, Yapımcı1989 – Kavgamız, Yapımcı1989 - Öğretmen Zeynep, Yapımcı1988 - Evcilik Oyunu, Yapımcı1988 - Yasak İlişki, Yapımcı1987 - Alamancının Karısı, Yapımcı1987 – Bebek, Yapımcı1987 - Geri Dön,Yapımcı1987 - Sen Ağlama,Yapımcı1986 - Aşk Hikayemiz, Yapımcı1980 - Küçük Şahit, Oyuncu1978 – Yıkılış, Oyuncu1977 - Küçük Ev, Oyuncu1977 – Tövbekar, Oyuncu1976 - Analar ölmez, Oyuncu1975 - Bitirimler Sınıfı, Oyuncu1974 - Sezercik Küçük Mücahit, Oyuncu1973 - Öksüzler. Oyuncu1972 - Sezercik Aslan Parçası, Oyuncu1971 - Sezercik Yavrum Benim, Oyuncu