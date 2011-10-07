Sezen Aksu ‘Vay’

Minik Serçe’nin son albümünden ‘Vay’ için hazırladığı klipte, Kanlıca’daki evinin bire bir maketi ve sanatçının 8 farklı kuklası kullanıldı.

Sezen Aksu’nun ‘Öptüm’ albümündeki ‘Vay’ şarkısının klibi, ilginç bir metod kullanılarak gerçekleşti. Klipte, Aksu’nun Kanlıca’daki evinin bire bir şekilde oluşturulmuş büyük boy maketi kullanılırken Minik Serçenin de farklı dönemlerine ait 8 adet kuklası bulunuyor.

Yönetmen Sinan Tuncay ve Sanat Yönetmeni Sevil Kaynak’ın model hamuru, fotoblok, balsa, akrilik boya, metal tel ve kumaş gibi pek çok farklı malzeme kullanarak oluşturduğu maket, 3 ayda tamamlandı.

Tuncay ve Kaynak kliple ilgili şunları söyledi: “Vay’daki kederi, Sezen Aksu’nun kendi iç dünyasına tanıklık eden evindeki mobilyalar ve aksesuarlar üzerinden anlatmak istedik. Video ve stop motion tekniklerini bir arada kullanarak, zamanın evin içinde bıraktığı etkiyi yansıtmaya çalıştık.

Sonuçta Sezen Aksu’nun görüntüsünü mümkün olduğunca az kullanarak, belki de hiç olmadığı kadar kişisel bir Sezen Aksu klibi ortaya çıkmış oldu.”