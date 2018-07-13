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Şeyma'dan Acun'u kıskandıracak paylaşım

Şeyma Şubaşı sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımıyla takipçilerini heyecanlandırdı. Şubaşı'nın takipçileri, "Acun bunu çok kıskanacak" yorumunda bulundu.

Şeyma'dan Acun'u kıskandıracak paylaşım

Şeyma Şubaşı sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımıyla takipçilerini heyecanlandırdı. Şubaşı'nın takipçileri, "Acun bunu çok kıskanacak" yorumunda bulundu.

13 Temmuz 2018 Cuma 11:49
Şeyma'dan Acun'u kıskandıracak paylaşım

2.8 milyon takipçi sayısıyla Instagram'da en çok takipçisi olan ünlülerden olan Şeyma Şubaşı'dan Acun Ilıcalı'yı kıskandıracak cesur paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı.

TAKİPÇİLERİNİ HEYECANLANDIRDI

Uzun zamandır dekolteli paylaşımlar yapmaktan sakınan Şeyma Şubaşı, paylaştığı bikinili fotoğrafıyla bu kuralını rafa kaldırdı. Subaşı, fotoğrafıyla takipçilerini heyecanlandırdı.

ACUN ILICALI'YI KISKANDIRACAK FOTOĞRAF

Geçtimiz yıllarda yaptığı açıklamayla Acun Ilıcalı'nın dekolte kuralını istemeden olsa afişe eden Şubaşı, "Şortlarımda sıkıntı yok, üst dekolteden hoşlanmaz" ifadelerini kullnamıştı. Takipçileri Subaşı'nın bu sözünü hatırlatarak Acun Ilıcalı'nın kıskanacağını söyledi.

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