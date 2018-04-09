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Sevtap Parman: En güzel popo hâlâ benimki

"Kadir İnanır ile birbirimizden çok etkilenirdik; boynundan öpüversem diye sete koşarak giderdim"

Sevtap Parman: En güzel popo hâlâ benimki

"Kadir İnanır ile birbirimizden çok etkilenirdik; boynundan öpüversem diye sete koşarak giderdim"

09 Nisan 2018 Pazartesi 10:00
Sevtap Parman: En güzel popo hâlâ benimki
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1981'de ‘Vizon Güzeli’ seçilen ve "Bayan Popo" olarak bilinen Yeşilçam oyuncusu Sevtap Parman, mankenlik yaptığı dönemde kendisini izlmeye gelen kadınların, "Ay ne güzel poponuz var" demelerinden sonra gazetecilerin kendisine, "Bayan Popo" lakabını taktığını söyledi. Kim Kardashian’ın poposunu beğenmediğini de belirten Parman, "Bence anormal. Doğal olduğunu sanmıyorum. Ajda Pekkan gibi... Onun poposu dümdüzdür malumunuz. Koymuş bazı destekler, öyle poz vermişti. İnsanlar şimdi güzel popoyu büyük popoyla eş tutuyor. Ama benimki küçük yuvarlak bir top gibi. En güzel popo hâlâ benimki" diye konuştu.

Öte yandan Parman, devlet protokollerine kendisinin neden çağrılmadığını sordu. Parman, "Cumhurbaşkanımız protokoller yapıyor. Ama Sevtap Parman yok aralarında. Neden? Belki Cumhurbaşkanımızın haberi bile yok. Basın danışmanları düzenliyor olayı muhakkak. Ama ben de yer almak istiyorum. Niye yokum acaba?" dedi.

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