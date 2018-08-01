Sevinçleri kısa sürdü!

2 sene önce Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal'ın hamile kaldığı ancak 3 hafta önce bebeğini düşürdüğü ortaya çıktı.

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan oyuncu Sinem Kobal, bebeğini düşürdü.

BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Nikahtan sonra 'Ne zaman anne olacaksınız?' sorusuna '2018'de düşünüyoruz' cevabını veren güzel oyuncu, birkaç hafta önce hamile olduğunu öğrendi. Ancak çiftin bebek sevinçleri kursaklarında kaldı. Oyuncu 3 hafta önce bebeğini kaybetti.

MORAL TOPLAMAK İÇİN TATİLE GİTTİ

Kısa süre önce bebeğini kaybeden oyuncuya en büyük desteği eşi Kenan İmirzalıoğlu verdi. Çift, biraz olsun moral toplamak için Çeşme'ye tatile gitti.

800 BİN LİRALIK DÜĞÜN

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, Mayıs 2016'da Ayvalık-Cunda Adası'nda evlenmişti. Çiftin 800 bin liraya mâl olan düğünü 2 gün 2 gece sürmüştü.