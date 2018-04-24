Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110448
ALTIN
174.306
DOLAR
4.0883
STERLİN
5.6964
EURO
4.9828
Meclis genel kurulu toplandı
MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI
Ecel denizde yakaladı!
ECEL DENİZDE YAKALADI
Son yolculuğuna uğurlandı
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Bugün elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
banner256
Flaş Haber
Ecel denizde yakaladı!
Kapat

Sevilen dizisi final yapıyor

O dizi final yapıyor

Sevilen dizisi final yapıyor

O dizi final yapıyor

24 Nisan 2018 Salı 10:49
Sevilen dizisi final yapıyor

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Çocuklar Duymasın'ın final yapacağı iddiaları medya kulislerine bomba gibi düştü.

banner223
Son haftalarda senaryoda izleyicinin aklıyla dalga geçen Çocuklar Duymasın, reytinglerde de istenen başarıyı yakalayamadı. Milliyet gazetesindeki köşesinde dizinin final yapacağını duyuran Sina Koloğlu, "Bu sene final yapar diyorum. Biz, eski bölümleri izlemeye devam ederiz" ifadelerine yer verdi.

İşte yazıdaki ilgili kısım;

'Çocuklar Duymasın', "Tabular yıkılıyor" dedi, aile düzeni bozuldu ve çakma Havuç geldi. (Bu arada Aslı bir tık ötede 'Aslan Ailem'de oynuyor, bu da garip oluyor!) Dizi, ilgiyi çekti, magazin haberi olarak iyi iş yaptı...

Sonra? Bildiğimiz haline döndü. Ama tansiyon yüksek geldi. Ne olur? Bu sene final yapar diyorum. Biz, eski bölümleri izlemeye devam ederiz.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Yılmaz'ı görenler tanıyamadı
Cem Yılmaz'ı görenler tanıyamadı
Survivor'da elenen isim belli oldu!
Survivor'da elenen isim belli oldu!
Hadise'nin son hali şaşırttı!
Hadise'nin son hali şaşırttı!
Ünlü oyuncu 'cinsel ilişki tarikatı' nedeniyle gözaltında!
Ünlü oyuncu 'cinsel ilişki tarikatı' nedeniyle gözaltında!
Sakın başını kaldırma!
Sakın başını kaldırma!
Ünlü oyuncudan herkesi şaşırtan itiraf: Penisimi kırdım...
Ünlü oyuncudan herkesi şaşırtan itiraf: Penisimi kırdım...
Türkan Şoray, hastaneye kaldırıldı
Türkan Şoray, hastaneye kaldırıldı
Aslı aramasın diye hattını değiştirdi!
Aslı aramasın diye hattını değiştirdi!
Aşırı mısır tüketenler dikkat!
Aşırı mısır tüketenler dikkat!
Çıplak videosu internete düştü!
Çıplak videosu internete düştü!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim