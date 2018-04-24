Sevilen dizisi final yapıyor

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Çocuklar Duymasın'ın final yapacağı iddiaları medya kulislerine bomba gibi düştü.

Son haftalarda senaryoda izleyicinin aklıyla dalga geçen Çocuklar Duymasın, reytinglerde de istenen başarıyı yakalayamadı. Milliyet gazetesindeki köşesinde dizinin final yapacağını duyuran Sina Koloğlu, "Bu sene final yapar diyorum. Biz, eski bölümleri izlemeye devam ederiz" ifadelerine yer verdi.

İşte yazıdaki ilgili kısım;

'Çocuklar Duymasın', "Tabular yıkılıyor" dedi, aile düzeni bozuldu ve çakma Havuç geldi. (Bu arada Aslı bir tık ötede 'Aslan Ailem'de oynuyor, bu da garip oluyor!) Dizi, ilgiyi çekti, magazin haberi olarak iyi iş yaptı...

Sonra? Bildiğimiz haline döndü. Ama tansiyon yüksek geldi. Ne olur? Bu sene final yapar diyorum. Biz, eski bölümleri izlemeye devam ederiz.