Sevilen Dizi Ekrana Veda Ediyor

Poyraz Karayel final yapıyor! Poyraz Karayel final bölümü ne zaman?



Geçtiğimiz sezon reyting sıralamalarında zirveyi zorlayan ancak bu sezon izleyici sayısında düşüş yaşayan Poyraz Karayel final yapıyor. Poyraz Karayel final bölümü ne zaman?Poyraz Karayel ekranlara veda ediyor. Başrollerinde İlker Kaleli, Musa Uzunlar, Burçin Terzioğlu, Funda Eryiğit ve Ataberk Mutlu’nun oynadığı Kanal D dizisinde sona gelindi. 82. bölümüyle final yapacak olan Poyraz Karayel dizisi, bu sezon reyting sıralamalarında önceki sezonların çok daha altında yer almaktaydı. Dizinin final bölümü 1 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelecek.Poyraz Karayel dizisinin senaristi Ethem Özışık Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla Poyraz Karayel’in biteceğini duyurmuştu. Özışık Twitter hesabından, “Bitiryoruz albayım…” şeklinde paylaşım yaparken, Instagram’dan da dizinin sona ereceğine dair paylaşımlarda bulundu.