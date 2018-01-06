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Sevgilisinden Ciciş Esra'ya 500 Bin Liralık Hediye

Geçtiğimiz günlerde 300 bin lira dolandırılan Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy'a, sır gibi sakladığı sevgilisi "Köpeğin olsun" deyip 500 bin liralık araba hediye etti.

Sevgilisinden Ciciş Esra'ya 500 Bin Liralık Hediye

Geçtiğimiz günlerde 300 bin lira dolandırılan Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy'a, sır gibi sakladığı sevgilisi "Köpeğin olsun" deyip 500 bin liralık araba hediye etti.

06 Ocak 2018 Cumartesi 14:53
Sevgilisinden Ciciş Esra'ya 500 Bin Liralık Hediye
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Geçtiğimiz günlerde 300 bin lira dolandırılan Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy'a, sır gibi sakladığı sevgilisi "Köpeğin olsun" deyip 500 bin liralık araba hediye etti.

Kamuoyunda "Cicişler" olarak tanınan Esra- Ceyda Ersoy kardeşler geçtiğimiz günlerde araba satın almak isterken galerici tarafından 300 bin lira dolandırılmıştı.

Olayın ardından büyük yıkım yaşayan Esra Ersoy'un yüzünü kamuoyundan sır gibi sakladığı iş adamı sevgilisi güldürdü.

"KÖPEĞİN OLSUN" DEDİ, 500 BİN LİRALIK ARABA HEDİYE ETTİ

Ciciş Esra, sevgilisinin kendisine "köpeğin olsun" deyip, 500 bin liraya Porche marka bir araba satın aldığını söyledi.

İLİŞKİLERİ 5 AYDIR DEVAM EDİYOR

Sevgilisinin hediyesi karşısında oldukça mutlu olan Esra, sevgilisiyle ilişkilerinin 5 aydır devam ettiğini, ancak çeşitli nedenlerden ötürü ilişkilerini sakladıklarını söyledi.

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