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Sette ölüme 6 yıl hapis istemi!

“Sen Benim Her Şeyimsin” isimli filmin çekimlerinin yapıldığı İstanbul Kemerburgaz’daki sette boya ustası Sinan Kayatuzu’nun yüksekten düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Yapımcı Kemal Kaplanoğlu hakkında 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenledi

Sette ölüme 6 yıl hapis istemi!

“Sen Benim Her Şeyimsin” isimli filmin çekimlerinin yapıldığı İstanbul Kemerburgaz’daki sette boya ustası Sinan Kayatuzu’nun yüksekten düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Yapımcı Kemal Kaplanoğlu hakkında 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenledi

07 Haziran 2018 Perşembe 09:49
Sette ölüme 6 yıl hapis istemi!

Başrolünü Tolga Çevik’in oynadığı “Sen Benim Her Şeyimsin” isimli filmin çekimlerinin yapıldığı İstanbul Kemerburgaz’daki sette boya ustası Sinan Kayatuzu’nun (68) yüksekten düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılık, TME İçerik Prodüksiyon A.Ş yetkilisi yapımcı Kemal Kaplanoğlu hakkında “taksirle ölüme neden olmak” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenledi. Kayatuzu, Kemerburgaz’daki film setinde 14 Temmuz 2016’da dekor boyadığı sırada yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. Ailesi savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Gazete Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, bilirkişi incelemesinde şirket yetkilisi Kemal Kaplanoğlu’nun kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtildi.

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Savcılık, Kaplanoğlu’nun taksirle ölüme neden olmak suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle yargılanmasını talep etti. Şüpheli Kaplanoğlu, soruşturma sırasında verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

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