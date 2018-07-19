Sertab kadınlara seslendi

Sözlerini Can Bonomo’nun yazdığı, prodüktörlüğünü Emre Kula’nın üstlendiği, geri vokallerini Özge Fışkın ve Gaye Biçer’in yaptığı ‘Bastırın Kızlar’, bu yazın marşlarından biri olmaya aday. Şarkının video klibi ise Beyhan Murphy’nin koreografisinde gerçekleşti. Erener’e klipte ağırlıklı olarak kadınlardan oluşan kalabalık bir oyuncu kadrosu eşlik etti. DMC etiketiyle yarın yayınlanacak olan şarkı, bir erkeğin gözünden yazılan, bir kadın şarkısı olarak da dikkat çekiyor.