Sertab Erener'den 'peşimi bırakın' tepkisi

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre geçen ay Balıkev ’de görüntülenen Sertab Erener ve Eser Ünsalan, önceki gece da Teşvikiye sokaklarındaydı. İkilinin yanında Gonca Vuslateri ile erkek arkadaşı da vardı.



Patlayan flaşlar, ekibi panikletti. Erener ve Ünsalan, yakındaki bir şarküteri dükkanına gizlendi. Bir süre sonra dışarı çıkan Erener, muhabirlere “Peşimi ne zaman bırakacaksınız? Beni rahat bırakın” diyerek tepki gösterdi.