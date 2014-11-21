Serenay çalıların arkasına gizlendi

Çalılara saklandı



Güneş'in haberine göre Medcezir'deki rol arkadaşı Çağatay Ulusoy'la ilişkisi süren Serenay Sarıkaya, önceki akşam Etiler Fenix'te arkadaşlarıyla yemek yedi.



Çıkışta utangaç tavırlar sergileyen güzel oyuncu, bir ara mekanın girişindeki çalıların arkasına saklanarak görüntü vermek istemedi.